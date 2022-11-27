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Bitcoin (BTC) tehlikeli sularda gezinirken, dip seviyenin henüz görülüp görülmediği sorusu odak noktası olmaya devam ediyor.

IntoTheBlock Verileri, Dip Seviyeye İşaret Ediyor!

Önde gelen bir analitik firması, Bitcoin (BTC) vadeli işlem ve ayı piyasasına dair önemli bir rapor yayımladı. IntoTheBlock, Bitcoin’in, BTC vadeli işlem sözleşmelerinin spot piyasalarda BTC’nin değerinden önemli ölçüde daha düşük fiyatlandırıldığı bir durum olan keskin bir gerilemeye tanık olduğunu ortaya koyuyor. Analitik firmasına göre, bu gerileme, son iki hafta içinde Bitcoin için yüksek satış baskısına işaret ediyor. IntoTheBlock, ayrıca vadeli işlem piyasaları düşerken, Bitcoin için fonlama oranlarının şu anda oldukça negatif bölgede olduğunu belirtti. Bu durum, trader’ların açığa satış işlemi yaptığını ve BTC’nin değerinin düşmeye devam edeceğine bahse girdiğini gösteriyor.

Rapora göre, Mart 2020 ve Mayıs 2021’de olduğu gibi vadeli işlem sözleşmelerinin geriye dönük olduğu zamanlar, piyasa dipleriyle aynı zamana denk geldi. Benzer bir eğilim, oldukça negatif fonlama oranlarında da gözlemlenebilir. her iki gelişmenin ortaya çıktığı dönemlerde BTC taban seviyesine çoktan ulaşmıştı. Bu durum, BTC‘de dip eviyenin görülmüş olabileceğine dikkat çekiyor. Bitcoin, 2022’deki en düşük seviyesi olan 15.546 dolar’dan yaklaşık %7 artışla an itibariyle 16.610 dolardan el işlem görüyor.

FTX Krizine Karşı Önlemler Alınıyor!

Blockchain operatörü Tron DAO ve milyarder kurucusu Justin Sun, Binance’in kurtarma fonuna katkıda bulunmak için başvurdu. Binance CEO’su Changpeng Zhao’nun daha önce fonu başlatma planının sinyalini vermesinden sonra dün fonun ayrıntılarını yayınladı. Binance endüstri kurtarma fonuna 1 milyar dolar daha ekledi. Toplam ayrılan rakam ise 2 milyar dolara ulaştı. Bu arada, Jump Crypto, Polygon Ventures, Aptos Labs, Animoca Brands, GSR, Kronos ve Brooker Group, yaklaşık 50 milyon dolarlık bir başlangıç ​​taahhüdü üzerinde anlaştılar.

Fon, ekonomik olarak uygulanabilir ve yenilikçi olduğu düşünülen ancak FTX krizi nedeniyle likidite sorunları yaşayan projeleri hedefleyecek. Binance CEO’su CZ kısa vadede piyasasın problemler yaşasa bile orta ve uzun vadede yeniden ayağa kalkacağını iddia etti. Uzmanlara göre, FTX krizinin domino etkisi yaratmaması Bitcoin fiyatı için büyük öneme sahip.