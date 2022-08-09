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Sosyal medyada “Coin Bureau” kullanıcı ismi ile bilinen kripto para analisti, yeni Youtube yayınında piyasadaki son duruma ilişkin düşüncelerini paylaştı ve güncel teknik görünümü değerlendirdi. Analist, güncel teknik görünümün kripto para piyasası adına düşüş sinyalleri verdiğini öne sürerek kripto para piyasasındaki düşüş eğiliminin bir süre daha devam edebileceğini ifade etti ve Ağustos ayının kripto para piyasası adına oldukça kritik bir öneme sahip olabileceğini dile getirdi.

Analistten Kripto Para Yatırımcılarına Uyarı

Yeni Youtube yayınında piyasadaki son duruma ilişkin düşüncelerini paylaşan ve güncel teknik görünümü değerlendiren kripto para analisti, FED’in parasal sıkılaştırma politikalarının ve global ölçekli güncel gelişmelerin piyasadaki düşüş eğiliminin bir süre daha devam etmesine neden olabileceğini belirtti. Analist, güncel teknik görünümün de kripto para piyasası adına düşüş sinyalleri verdiğini öne sürdü ve Ağustos ayının kripto para piyasası adına oldukça kritik bir öneme sahip olduğunu dile getirdi. Analiste göre kripto para piyasası, yakın vadede yeniden düşüş yönlü bir ivme yakalayabilir.

Kripto Para Piyasası Yükselişte

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), dün öğlen saatlerinde yeniden 24.000 dolar seviyelerinden reddedilmesinin ardından kaydettiği son fiyat hareketleri ile birlikte 23.800 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, güne yükseliş ile başladı. Ethereum (ETH), kaydettiği son fiyat hareketleri ile birlikte 1.770 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri, 1,17 trilyon dolara ulaştı. Ayrıca bu süreçte piyasadaki volatilite de artış gösterdi. Coinglass verilerine göre kripto para piyasasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde 100 milyon doların üzerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.