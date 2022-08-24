Reklam
Al / Sat

  • CoinTürk
  •   Analistten Gündemden Düşmeyen Altcoin için Ölüm Senaryosu

Analistten Gündemden Düşmeyen Altcoin için Ölüm Senaryosu

Piyasalardaki düşüşleri öncesinde tahmin etme konusunda oldukça sağlam bir geçmişi bulunan anonim kripto para analisti ve trader'ı Capo, Bitcoin (BTC) ve Cardano (ADA) için dikkat çeken analizlerini paylaşarak yatırımcıları uyardı.
16:45
24 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasalardaki düşüşleri öncesinde tahmin etme konusunda oldukça sağlam bir geçmişi bulunan anonim kripto para analisti ve trader’ı Capo, Bitcoin (BTC) ve Cardano (ADA) için dikkat çeken analizlerini paylaşarak yatırımcıları uyardı.

Korkutan Cardano Analizi

Anonim kripto para analisti ve trader’ı Capo, 485 binden fazla Twitter takipçisine ölçeklenebilir Blockchain platformu Cardano’nun (ADA) önümüzdeki birkaç hafta içinde büyük bir fiyat düşüşü görebileceği konusunda yatırımcıları uyardı.

ADA‘nın Mayıs ayına kadar olan fiyat hareketlerinin yer aldığı bir fiyat grafiğini paylaşan Capo’nun Temmuz ayının sonunda başlayan ralli ile yükselen kama modeline odaklandığı görülüyor. Piyasalar genelinde yaşanan sıkıntılar geçen hafta ADA’nın yaklaşık yüzde 25 değer kaybetmesine neden olsa da altcoin bundan önce, 16 Ağustos’ta neredeyse 0,60 dolar seviyesine kadar çıktı.

Analistin ayrıca Cardano’nun sonunda 0,28 ila 0,30 dolara aralığına düştüğünü göreceğine inandığı bir dizi zirve ve dibi de haritalandırdığı görülüyor.

CoinMarketCap’in verilerine göre ADA, yazım sırasında 24 saatte yüzde 0,03’lük hafif bir düşüşle 0,46 dolardan işlem görüyor. Analistin işaret ettiği 0,29 dolara düşüş ADA için yüzde 37’lik büyük bir değer kaybının yaşanabileceğine işaret ediyor.

Bitcoin Analizi

En büyük kripto para Bitcoin’i (BTC) de analiz eden Capo, Eylül ayı için beklediği destek ve direnç bölgelerini güncellemek için 20 Ağustos’ta attığı tweet’ini güncelledi.  Capo, ölü kedi sıçramasının (DCB) 19 bin dolara düşmeden önce Bitcoin’i geçici olarak 23 bin dolara taşımayacağını ve bunun yeniden 20 bin doların üzerine çıkmadan önce 16 bin dolara doğru kısa vadede düşüşü tetikleyebileceği görüşünde:

DCB (w2) 22 bin 500 dolar veya 23 bin 500 dolara gidecek ve ardından düşüş trendi devam edecek. Yerel dibe vurmak için önce 19 bin dolara ve ardından 16 bin doların altında bir kırılım gelebilir.

En büyük kripto para BTC, yazım sırasında 24 saatte kaydettiği yüzde 0,01 gibi hafif bir düşüşle 21 bin 453 dolardan alınıp satılıyor.

Bir bütün olarak kripto para piyasaları hakkında da değerlendirmede bulunan Capo, “Piyasalar düşüş trendinde. Her sıçrama iyi bir satış fırsatı. Yeni düşüşlere kadar piyasalardan çıkış yapmış olmak akıllıca olur.” dedi.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
İlgili Yazılar
En Büyük Stablecoin Tether’den (USDT) Ses Getirecek Cesur Karar!
En Büyük Stablecoin Tether’den (USDT) Ses Getirecek Cesur Karar!
Alanında En Büyük Altcoin Yüzde 10 Yükselebilir!
Alanında En Büyük Altcoin Yüzde 10 Yükselebilir!
En Eski Aktif Kripto Para Borsası 2 Altcoini Listeledi!
En Eski Aktif Kripto Para Borsası 2 Altcoini Listeledi!
Bu Altcoin 12,2 Doları Aşabilir! Binance Borsasında İşlem Görüyor!
Bu Altcoin 12,2 Doları Aşabilir! Binance Borsasında İşlem Görüyor!
Ünlü Kripto Para Analistinin Tavsiyesi: Bu 2 Altcoin’i Çantanızdan Ayırmayın
Ünlü Kripto Para Analistinin Tavsiyesi: Bu 2 Altcoin’i Çantanızdan Ayırmayın
Sıcak Gelişme: Altcoin Yüzde 40 Yükseldi! Kripto Geliştiricisine Hapis Şoku!
Sıcak Gelişme: Altcoin Yüzde 40 Yükseldi! Kripto Geliştiricisine Hapis Şoku!
Bu Metaverse Altcoin İçin İşler Kötü Gidiyor! Kayıp Yüzde 93!
Bu Metaverse Altcoin İçin İşler Kötü Gidiyor! Kayıp Yüzde 93!
Litentry Coin Nasıl Alınır?
Litentry Coin Nasıl Alınır?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Blockchain Yatırımcısı Charles Read, NFT’ler Hakkında Ne Dedi?
Dünyaca Ünlü İsimden NFT ve Metaverse Adına Önemli Hamle!
Telegram Kurucusu; Kullanıcı Adlarımızı NFT’e Çevirebiliriz!
Nike, NFT Dünyasında Tarihe Geçti ve Zirveye Oturdu! İşte Detaylar!
Son Teknik Analizler
Hareketli Ortalama Nedir? Nasıl Kullanılır?
En Güçlü Ethereum Rakibi Olarak Gösterilen Altcoin’de 34 Dolara Dikkat!
Flama ve Bayrak Formasyonları Nedir?
Bir Süredir Piyasaları Sırtlayan Ethereum’da (ETH) Korkulan mı Olacak?
Güncel DEFI Gelişmeleri
ABD’li Dev Banka Citigroup Kripto Para, DeFi ve Stablecoin Risk Yöneticisi Arıyor
Bir Sonraki Boğa Piyasasında Bu Kategorideki Altcoin’ler Uçabilir!
Tüm Coinlerin İçinde Bunlar Yükseliş Konusunda Diğerlerini Solladı!
Hong Kong Merkez Bankası Başkanından Dikkat Çeken “Kripto Para” ve “DeFi” Açıklaması
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022