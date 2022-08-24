Piyasalardaki düşüşleri öncesinde tahmin etme konusunda oldukça sağlam bir geçmişi bulunan anonim kripto para analisti ve trader'ı Capo, Bitcoin (BTC) ve Cardano (ADA) için dikkat çeken analizlerini paylaşarak yatırımcıları uyardı.

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Piyasalardaki düşüşleri öncesinde tahmin etme konusunda oldukça sağlam bir geçmişi bulunan anonim kripto para analisti ve trader’ı Capo, Bitcoin (BTC) ve Cardano (ADA) için dikkat çeken analizlerini paylaşarak yatırımcıları uyardı.

Korkutan Cardano Analizi

Anonim kripto para analisti ve trader’ı Capo, 485 binden fazla Twitter takipçisine ölçeklenebilir Blockchain platformu Cardano’nun (ADA) önümüzdeki birkaç hafta içinde büyük bir fiyat düşüşü görebileceği konusunda yatırımcıları uyardı.

ADA‘nın Mayıs ayına kadar olan fiyat hareketlerinin yer aldığı bir fiyat grafiğini paylaşan Capo’nun Temmuz ayının sonunda başlayan ralli ile yükselen kama modeline odaklandığı görülüyor. Piyasalar genelinde yaşanan sıkıntılar geçen hafta ADA’nın yaklaşık yüzde 25 değer kaybetmesine neden olsa da altcoin bundan önce, 16 Ağustos’ta neredeyse 0,60 dolar seviyesine kadar çıktı.

Analistin ayrıca Cardano’nun sonunda 0,28 ila 0,30 dolara aralığına düştüğünü göreceğine inandığı bir dizi zirve ve dibi de haritalandırdığı görülüyor.

CoinMarketCap’in verilerine göre ADA, yazım sırasında 24 saatte yüzde 0,03’lük hafif bir düşüşle 0,46 dolardan işlem görüyor. Analistin işaret ettiği 0,29 dolara düşüş ADA için yüzde 37’lik büyük bir değer kaybının yaşanabileceğine işaret ediyor.

Bitcoin Analizi

En büyük kripto para Bitcoin’i (BTC) de analiz eden Capo, Eylül ayı için beklediği destek ve direnç bölgelerini güncellemek için 20 Ağustos’ta attığı tweet’ini güncelledi. Capo, ölü kedi sıçramasının (DCB) 19 bin dolara düşmeden önce Bitcoin’i geçici olarak 23 bin dolara taşımayacağını ve bunun yeniden 20 bin doların üzerine çıkmadan önce 16 bin dolara doğru kısa vadede düşüşü tetikleyebileceği görüşünde:

DCB (w2) 22 bin 500 dolar veya 23 bin 500 dolara gidecek ve ardından düşüş trendi devam edecek. Yerel dibe vurmak için önce 19 bin dolara ve ardından 16 bin doların altında bir kırılım gelebilir.

En büyük kripto para BTC, yazım sırasında 24 saatte kaydettiği yüzde 0,01 gibi hafif bir düşüşle 21 bin 453 dolardan alınıp satılıyor.

Bir bütün olarak kripto para piyasaları hakkında da değerlendirmede bulunan Capo, “Piyasalar düşüş trendinde. Her sıçrama iyi bir satış fırsatı. Yeni düşüşlere kadar piyasalardan çıkış yapmış olmak akıllıca olur.” dedi.