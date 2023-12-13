Analistten Düşüş Senaryosu: Bitcoin’de Tehlike Çanları Çalıyor!

Popüler kripto para analisti DonAlt, Bitcoin’in (BTC) 42.000 doların altında işlem görmesi nedeniyle Bitcoin (BTC) için bir yükseliş senaryosunun ana hatlarını belirledi. İşte kripto para uzmanından detaylar!

BTC’de Kritik Seviye

DonAlt takma adıyla bilinen kripto para analisti TeknikRoundup Youtube üzerinden yaptığı açıklamalarda tarihi fiyat modellerine dayanarak Bitcoin’in mevcut değerinden %45 oranından fazla yükselebileceğini ileri sürdü. Ancak BTC’nin kısa süre sonra düzelebileceği konusunda uyardı. Analist açıklamalarında şunları söyledi:

2018’de yaşadığımız konsolidasyonu ve sonrasındaki ayı piyasasını bununla (2021’deki) karşılaştırırsanız, şu ana kadar çarpıcı biçimde benzerler. Çok büyük bir artış yaşadın. Hem 2018 hem de 2021 için tüm zamanların en yüksek seviyesinden büyük bir düşüş mumunuz vardı. 2018’de iki aylık konsolidasyon yaşadınız. 2021’de üç aylık konsolidasyon ve ardından başka bir bomba. Yani oldukça benzer. Yani yükseklere sahipsin. Konsolidasyona sahipsiniz. Ve sonra bu, 2019’dakine benzer şekilde 2023’te arttı. Ama çok daha yavaş. 2019 tam anlamıyla devam etti. Direnci kırdı ve burada 2023’te şu ana kadar bunu başaramadık ancak bunun üzerinde işlem görüyoruz.

Bitcoin’de ETF Onayı Süreci

Analist Ocak ayında spot piyasadaki Bitcoin borsa yatırım fonlarının (ETF) olası onaylanmasının, satış öncesinde 60.000 dolar seviyesine doğru bir yükselişe neden olabileceğine inandığını belirtti. Daha sonra 35.000 dolara düştükten sonra Bitcoin’in 60.000 doları aşarak büyük bir yükselişe geçebileceğine öne sürdü. Analist konu hakkında şunları söyledi:

Bu konuda yükseliş iddiasında bulunacaksanız şöyle diyebilirsiniz: Bu üç aylık dönem için kapanmadan önce hâlâ 20 günümüz var. Eğer bu 60.000 dolar gibi bir dirence doğru ilerlerse, belki de 2019’un tekrarını yaşarız… ETF’nin bir haber satma etkinliği olacağını ve ETF’nin Ocak ayında geleceğini düşünüyorum. Yani eğer FOMO insanları bunu daha da yukarıya iterse, elimizdeki en iyi direnç bu olacak ve bu da 60.000 dolar olacak. Ve daha sonra birkaç aydan yarım yıla kadar, biraz daha uzun bir süre boyunca olumsuzlukların yaşanması mantıklı olacaktır. Yani bu temelde 60.000 dolar, ardından 35.000 dolar anlamına gelir. Daha sonra yukarıya doğru.

Yazı kaleme alındığında son 24 saatte hafif bir artışla 41.290 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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