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Popüler kripto para analisti Benjamin Cowen, Bitcoin (BTC) ve hisse senedi piyasalarının aşağı yönde hareket etmesini beklediğini ve bundan dolayı Ethereum‘un (ETH) önemli kayıplar verebileceğini iddia etti.

“En Çok Ethereum Etkilenecek”

Kripto para analisti ve trader’ı Benjamin Cowen, son strateji oturumundan 750 binden fazla YouTube abonesine NASDAQ, S&P 500, Bitcoin ve Ethereum’un en azından son dip seviyelerini test etmeye hazır göründüğünü söyledi. Ethereum, Bitcoin ve hisse senetleri piyasalarından çok daha önemli ölçüde daha volatil olduğundan Cowen, ETH’nin kritik teknik desteğinin diğer varlıklardan çok daha uzakta olduğuna dikkat çekti. Analist, tüm risk varlıklarındaki olası bir gerilemeden en çok Ethereum’un etkileneceğini belirtti:

NASDAQ ve S&P 500 gibi bazı endeksler, aşağı inme ve en azından önceki dip seviyelerini yeniden test etme ve potansiyel olarak daha düşük bir dip seviyesi kaydetme fikriyle hareket etmeye başladılar. Şimdi bunun üzerinde düşünülmesi gereken tek şey, eğer Ethereum son dip seviyesini tekrar test ederse bu gerçekten önemli bir hareket olur. Bu yüzden Ethereum gibi daha volatil varlıkların bir ayı piyasasında Bitcoin’den nasıl daha düşük performans gösterebileceğine netlik getirmek istiyorum. S&P 500’ün dip seviyesini tekrar test ettiğini hayal edin ve bunun tüm riskli varlıklara yayıldığını düşünün. S&P bu düşüşte 3 bin 636 seviyesinin tekrar test ederse, Bitcoin muhtemelen kendi düşük seviyesini test edecek ve Ethereum da muhtemelen aynısını yapacaktır.

Analistin öngörüsü, Ethereum’un son dip seviyesi olan 897 doları yeniden test etmesi durumunda güncel fiyatlardan en az yüzde 30 oranında düşmesi gerekiyor. Öte yandan Bitcoin şu anda bir önceki dip seviyesi olan 17 bin 794 doları yeniden test etmesi için yalnızca yüzde 3 oranında düşmesi yeterli.

Bitcoin ve Ethereum’da Son Durum

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre, en büyük kripto para Bitcoin, yazım sırasında 24 saatte kaydettiği yüzde 8,06 düşüşle 18 bin 44 dolardan alınıp satılıyor. En büyük altcoin Ethereum ise, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 11,01 düşüşle bin 295 dolardan işlem görüyor. BTC ve ETH‘nin kripto para piyasaları üzerindeki hakimiyet oranları sırasıyla yüzde 39,2 ve yüzde 17,6 seviyesinde.