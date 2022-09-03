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  •   Analistten BTC ve ETH ile Birlikte 2 Ayda Yüzde 130 Yükselen Altcoin için Uyarı

Analistten BTC ve ETH ile Birlikte 2 Ayda Yüzde 130 Yükselen Altcoin için Uyarı

Yakından takip edilen anonim kripto para analisti ve trader'ı Altcoin Sherpa, piyasalar hafta sonuna girerken üç kripto para için güncellenmiş fiyat hedeflerini sıraladı.
16:30
3 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yakından takip edilen anonim kripto para analisti ve trader’ı Altcoin Sherpa, piyasalar haftanın sonuna yaklaşırken BTC ve ETH ile birlikte iki ayda yüzde 130 yükselen altcoin için dikkat çeken analizde bulundu.

Bitcoin Analizi

Anonim kripto para analisti ve trader’ı Altcoin Sherpa, ilk olarak en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) bir birikim aşamasında olduğunu ve önümüzdeki haftalarda büyük bir ralli için hazırlandığı incelemesinde bulunarak, bu tezinin düşüş olmayacağı anlamına gelmediği konusunda takipçilerini uyardı.

Analist, Bitcoin analizinde, “Burayı henüz nihai dip olarak görmüyorum ama eğer öyleyse, ne olursa olsun 18 bin doların yeniden gelmesini bekliyorum. Bir tür çift dip / daha uzun bir birikimin dibi şu an için görülebilecek iki potansiyel model. Yine de eğilim aşağı yönlü ve bu yüzden bu beklentim gerçekleşmeyebilir.” dedi.

Analist, BTC için güçlü bir destek bölgesi olarak 19 bin dolar seviyesini dikkatle izlediğini eklerken, deneyimsiz trader’ların ve yatırımcıların bu fiyatlardan Bitcoin alıp satmamalarını söyledi:

Hala 19 bin doların bana göre yüksek ilgi bölgesi olduğunu düşünüyorum çünkü bu seviyelerde çok fazla destek var. Volatilitenin yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Ne yaptığınızı bilmiyorsanız aktif ticaret yapmanızı önermem.

Analistten 2 Altcoin için Analiz

Altcoin Sherpa, Bitcoin’in ardından en büyük altcoin Ethereum‘u (ETH) 2 bin doların üzerine kadar taşıyan Ağustos ayının ortasındaki fiyat artışını analiz etti. Önde gelen akıllı sözleşme platformu için olası bir ya hep ya hiç bölgesi olarak bin 730 doları işaret etti:

Hala bu son fiyat hareketinin bir ayı piyasası rallisi olduğunu düşünüyorum ama izlemeye devam edeceğim. Son zamanlardaki yüksek tepelerden güçlü bir kırılım görürsek, belki bir çeşit fincan kulp modelini onaylanabilir. Bunun için bin 730 dolar dikkatle takip edilmesi gereken güçlü bir bölge.

Analist, ardından Ethereum’un üstel hareketli ortalamalarını (EMA) Temmuz ayının başına kadar uzanan dört saatlik mumlar arasında dolaşan bir grafik paylaştı. Bin 800 doları aşan bir kırılım öngörüsünde bulunan Altcoin Sherpa, ETH‘nin bu kırılımın ardından ne yapabileceğini ise bilmediğini söyledi:

EMA’ların bir miktar düştüğünü görmek güzel. Buraların görece bir dip olduğunu görmek beni şaşırtmaz. Sanırım biraz daha geniş bir aralıkta hareket edecek ve ardından en az bin 800 dolara kadar bir hareket yapabilir. Bundan sonrası için hiçbir fikrim yok. İkili tepeyi takip edin.

Kripto para analistin listesindeki son altcoin geçtiğimiz haftalarda inanılmaz bir yükseliş kaydeden futbol taraftarları katılım platformu Socios.com’un yardımcı program token’ı Chiliz (CHZ). CHZ token’ının değeri Temmuz ayının başından bu yana yüzde 130’un üzerinde arttı.

Altcoin Sherpa, Chiliz’in böylesine büyük bir ralliden sonra kaçınılmaz olarak geri çekilmek zorunda kalacağı konusunda uyarırken, henüz altcoin’de işlem yapmak istemediğini de ekledi:

Bunun tepe bölgede bir yükseliş daha yapmasını beklerken, genel olarak bu kadar güçlü bir koşudan sonra muhtemelen daha da düşeceğini düşünüyorum. Yine de buradan short pozisyon almayacağım.

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