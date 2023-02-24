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Analistten Bitcoin’e Yol Haritası: “Önümüzdeki Aylarda Buna Hazır Olun!”

Uzman kripto para analistinden Bitcoin'e (BTC) dikkat çeken yol haritası! Lider kripto para biriminde beklenen seviyeler hangisi?
00:45
24 Şubat 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yaygın olarak takip edilen bir kripto para analisti ve yatırımcısı piyasaların amiral gemisi Bitcoin’in (BTC) 25.000 dolar direnç seviyesini kırmaya çalışırken önümüzdeki günlerde nasıl bir yol izleyeceğine dair fikirlerini takipçileriyle paylaştı.

Bitcoin’de 40.000 Dolar Hedefi!

Kaleo takma adıyla bilinen kripto para analisti Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda Bitcoin’in 40.000 dolar fiyat seviyesine yönelik bir girişimde bulunabileceği belirterek konu hakkında şunları söyledi:

Bitcoin için 40.000 dolar seviyesi bir mıknatıs.

Ayrıca Kaleo açıklamalarında Bitcoin için bu seviyenin çok uzak olmadığını ve “önümüzdeki birkaç ay içinde” 40.000 doların üzerine çıkabileceğini öne sürdü. Kaleo’nun bu hafta başlarında yayınladığı bir grafikte çizilen tahminlere göre, kripto para birimi 2023 yılının Nisan ve Temmuz ayları arasında en yüksek 40.000 dolar ve en düşük 30.000 dolarlık bir fiyata ulaşabilir.

Ek olarak analist belirttiği rallinin ardından Bitcoin’in, 2024’ün sonlarında veya 2025’in başlarında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacak bir boğa koşusunu başlatmadan önce 2024’e doğru 20.000 doların ortalarına geri dönmesini ön görüyor. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

İşte bir sonraki yarılanma boyunca yol haritanız, yeni ATH’ler çok yakında. Çok uzak görünebilir ama her şey göz açıp kapayıncaya kadar olacak.

Bitcoin’e Yol Haritası!

Kıdemli kripto para analisti ayrıca Bitcoin’in fiyat hareketine dair açıklamasında önemli bir direnç seviyesine dikkat çekerek konu hakkında şunları belirtti:

Bitcoin mevcut konumdan üst direnci yeniden test etmek için yaklaşık 26.000 dolara yükselebilir. Bu girişim uzun vadeli çerçevede anlamlı olabilir. Zaman çizelgesi, flamadan çıkış konusunda kendinden geçmiş olacak, ancak 24.000 dolara geri dönüş ve ardından 30.000 dolara kadar olan ralliyi görmeden önce aralığın üst kısmında daha fazla gerileme daha yakın bir yol gibi görünüyor.

Popüler analist, Bitcoin hakimiyetinin yukarı doğru bir yörüngede olduğunu ve bu değeri, altcoinlerin hakimiyet seviyesi %50’nin üzerine çıktığında değerlendireceğini belirterek son olarak şunları söyledi:

Bitcoin güçlenmeye devam ederken, BTC hakimiyeti de onunla güçleniyor. Altcoinlerin çoğuna tekrar ciddi bir şekilde bakmadan önce %50’den daha fazla (Bitcoin hakimiyetine) dönüş arıyorum.

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