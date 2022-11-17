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Piyasalarda nam salan kripto para analisti kripto türevleri borsası FTX’in çöküşünün ardından Bitcoin (BTC) hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Bitcoin’de İki Kritik Seviye

Cred takma adı ile bilinen popüler kripto para analisti Cred Twitter üzerinden 518.300 takipçisine FTX’in çöküşünün ardından Bitcoin için yalnızca iki fiyat seviyesinin önemli olduğunu ileri sürdü. Tanınan analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bitcoin için iki önemli fiyat seviyesi mevcut. Bunlardan ilki, birkaç aydır aralığımızın en düşük seviyesi olan 20.000 dolarlık fiyat döngüsü. Bir sonraki kritik seviye ise 11.000 dolar veya 12.000 dolar seviyeleri olabilir. Belirttiğim seviyeler yaklaşan boğa öncesi piyasa için kırılma noktası olabilir.

Uzman isim Cred’e göre Bitcoin, yalnızca FTX’in çöküşünün ardından kırılmak üzere aylarca yaklaşık 20.000 dolar civarında konsolide olduktan sonra mevcut konumda genel olarak düşüş eğilimi gösteriyor. Ancak popüler kripto para stratejisti, Bitcoin boğalarının mevcut şartlara rağmen yine de piyasanın kontrolünü yeniden kazanabileceğini ileri sürdü. Kıdemli isim açıklamalarında şunları söyledi:

Bitcoin çöküşün gerçekleştiği seviye olan 19.300 doları geri alırsa, bu durum piyasanın düşük fiyatları kabul etmeye istekli olmadığı anlamına gelir. Yaşanan gerileme istekli alıcılar tarafından emilir ve sonrasında bir tür sapma olarak geride bırakabiliriz… Ancak bu durumun gerçekleşmesi adına yatırımcıların rolü oldukça büyük. Dikkat etmekte fayda var.

“BTC 12.000 Dolara Gerileyebilir”

Bununla birlikte Cred, Bitcoin boğalarının kontrolü ele geçirememesi durumunda, Bitcoin’in muhtemelen 12.000 dolar seviyesinde bulunan kritik destek bölgesine doğru gerileyebileceğini belirtti. Cred son olarak şunları vurguladı: