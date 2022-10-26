Okuma Süresi: 2 Dakika

CryptoQuant’ın zincir üstü (on-chain) analisti J.A. Maartunn, artan fiyatlara rağmen kripto para piyasasından vadeli işlem piyasasındaki son likidasyon verilerinin 15 ayın en yüksek seviyesine ulaştığını ve bunun bir ayı fırtınasının devam etmesini beklediği konusunda uyardı.

“Bu Çok Önemli Olacak”

Zincir üstü analisti J.A. Maartunn, kripto para piyasasındaki son hareketliliğe ilişkin yaptığı kısa bir değerlendirmede, son likidasyon verilerinin rallinin sürdürülmesi durumunda boğaların önünü kesebileceğini gösterdiğine dikkat çekti. ABD borsalarının açılış saati ile birlikte Bitcoin ve altcoin‘lerde short pozisyon alan yatırımcıların tasfiye edilmeye başlandığını belirten Maartunn, son 24 saatte toplamda yaklaşık 320 milyon dolar değerinde short pozisyonun tasfiye edildiğini (yazım sırasında tasfiye edilen short pozisyonların değeri 700 milyon doları geçmiş durumda), bunun da 25 Ekim’i önemli bir işlem günü haline getirdiğini söyledi.

Boğaların Bitcoin fiyatını 20 bin doların üzerinde tutmaları ve 20 bin doları bir desteğe dönüştürmelerinin oldukça önemli olduğunun altını çizen zincir üstü analisti, bunun özellikle aylık kapanış yaklaşmışken son derece önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:

Şimdilik asıl soru şu: Boğalar, Bitcoin fiyatını 20 bin doların üzerinde tutmak ve bu seviyeyi desteğe dönüştürmek için yeterli güce sahipler mi? Aylık kapanışın birkaç gün içinde olacağı göz önüne alındığında bu çok önemli olacak.

Kripto Paralardaki Rallinin Ateşi Sönmüş Değil

Analist, mevcut rallinin sürdürülememesi halinde ayı fırtınasının devam edebileceği konusunda uyarsa da kripto para piyasasındaki yükselişin devam ettiği görülüyor. Kripto para piyasasının değeri kısa süreli de olsa bir kez daha 1 trilyon doların üzerine çıktı. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre, toplam piyasa değeri 1 trilyon doların altına düşmüş olsa da yazım sırasında son 24 saatte kaydedilen yüzde 4,92 yükselişle 978.2 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

En büyük kripto para Bitcoin (BTC), yazım sırasında 20 bin doların üzerinde, 20 bin 233 dolardan işlem görürken, en büyük altcoin Ethereum (ETH) ise bin 500 doların hemen altında, bin 496 dolardan alınıp satılıyor.