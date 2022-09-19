Zamanında yaptığı Bitcoin uyarıları ile yakından takip edilen Justin Bennett'den en büyük kripto para BTC'de "en kötü senaryoya hazırlıklı olun" olun uyarısı.

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Zamanında yaptığı Bitcoin uyarıları ile geniş bir takipçi kitlesi bulunan kripto para analisti ve trader’ı Justin Bennett, yatırımcıların en büyük kripto para BTC için en kötü senaryoya hazırlıklı olmalarını söyledi.

5 Bin Dolar İhtimali

Justin Bennett, 100 binden fazla Twitter takipçisine, Bitcoin’i potansiyel olarak 2018 ayı piyasasının en düşük seviyelerine yaklaştırabilecek büyük bir düşüş modeli oluşturduğunu belirterek yatırımcıları ve trader’ları uyardı:

Mayıs ayının sonundan bu yana BTC, düşen bir üçgen modeli oluşturdu. Bu modeli hedefi 5 bin dolar. Evet bu. Bu muhtemelen Bitcoin için en kötü durum senaryosu ve bundan önce 12 bin dolar geliyor. Ama 5 bin dolar ihtimalini gözardı etmemek gerekiyor.

Analist, ayrıca modelin hedefinin her ne kadar 5 bin dolar olsa da BTC‘nin mutlaka bu seviyeye düşeceğini söylemenin mümkün olmadığını ekleyerek, “Buna bir fiyat hedefi yerine bir yüzde hedefi uygularsanız, yukarıda bahsettiğim 12 bin dolarlık desteğe çok yakın olan yaklaşık 11 bin dolarlık bir hedef elde edersiniz. Her iki durumda da, bu yıl daha düşük fiyatların görüleceğini düşünüyorum.” dedi.

Güncel fiyatlarla Bitcoin’in şu an için analistin işaret ettiği üçgen modelini aşağı yönde kırdığı görülüyor. Kırılımın teyiti için en az 2 günlük mum kapanışının gerektiğinin altını çizelim.

“Yeni Bir Sıçrama Yaşanabilir”

Bennett, Bitcoin’de uzun vadede düşüş bekliyor olsa da trader’ların ve yatırımcıların en büyük kripto parada büyük oranda short pozisyon açtığını ve bunun da bir sıçrama ihtimaline işaret ettiğini belirterek şunları söyledi:

BTC short’ları yeniden ortaya çıktı. Bu da 20 bin 200 doların üzerinde daha fazla short tasfiyesinin yaşanabileceği anlamına geliyor. Tahmin ettiğim gibi bir Bitcoin rallisi görürsek short pozisyonlar bu rallinin yakıtı olacaktır. Sahte çıkışlar çoğu kişinin düşündüğünden daha uzun sürebilir. Her zayıflık belirtisinde BTC’de short pozisyon açanlar bunu zor yoldan öğrenecekler.

En büyük kripto para Bitcoin, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 8,02 düşüşle 18 bin 449 dolardan işlem görüyor. Piyasa uzmanları, toplam piyasa değeri 353 milyar dolarda olan BTC’nin kısa vadede 17 bin dolar seviyelerine doğru çekilmesini bekliyor.