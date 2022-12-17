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Toplam kripto para piyasası kümülatif değeri, 14 Aralık’ta 880 milyar dolarlık direnci kıramamasının ardından son iki gün içinde %8,1 oranında düştü. Gerçekleşen reddedilme 4 haftalık yükselen kanalı geçersiz kılmadığı belirtiliyor. Ancak 825 milyar doların altında bir haftalık kapanış, alt banda geçişi onaylayacak ve destek seviyesini 790 milyar dolara düşürebilir. İşte ayrıntılar!

Kümülatif Değerde Düşüş

Piyasaya yönelik genel yatırımcı duyarlılığı düşüş eğilimini sürdürüyor ve yılbaşından bugüne kadar olan kayıplar %66’yı buldu. Buna rağmen Bitcoin (BTC) fiyatı haftada sadece %2 düşerek 16 Aralık 17:00 UTC’de 16.800 dolar seviyesine geriledi. Bekleyen düzenlemeler, büyük borsaların ve madencilerin iflas edebileceği korkusuyla baskı altına alınan altcoinler için çok farklı bir senaryo ortaya çıktı. Bu durum piyasanın kümülatif değerinin 9 Aralık’tan bu yana neden %4,7 düştüğünü açıklıyor.

15 Aralık’ta dosyalanan mahkeme belgelerine göre bir ABD Mütevelli Heyeti, FTX’in iflas işlemlerinin bir kısmından sorumlu komiteyi açıkladı. Bunlar arasında lider bir piyasa yapıcı olan Wintermute Asia ve borç verme platformu Genesis’in bir iştiraki olan GGC International yer alıyor. Yatırımcılar, başarısız FTX borsa grubundan en büyük alacaklıların kim olduğu konusunda bilgisiz kalıyor ve bu durum belirsizliğin yayılmaya devam edebileceği yönündeki spekülasyonları körüklüyor.

15 Aralık’ta Hollanda Merkez Bankası, KuCoin kullanan yatırımcılara borsanın yasal kayıt olmadan faaliyet gösterdiğini söyleyerek bir uyarı yayınladı. De Nederlandsche Bank, kripto para firmasının kullanıcılar için “yasadışı bir şekilde hizmetler sunduğunu” ve “yasadışı bir şekilde saklama cüzdanları sunduğunu” da sözlerine ekledi.

Madencilik Sektörü Etkisi

Ek olarak 16 Aralık’ta, kripto para şirketleri için rezerv kanıtı denetim hizmetleriyle tanınan bir şirket olan Mazars Group’un, borsa denetimlerini detaylandıran son belgeleri web sitesinden kaldırdığı bildirildi. Firma daha önce, Kucoin ve Crypto. com tarafından takip edilen bir hareket olan Binance’in rezerv kanıtı güncellemeleri için resmi denetçi olarak atanmıştı.

Bitcoin madenciliği sektörü, kripto para birimi fiyatlarındaki güçlü düzeltme ve artan enerji maliyetleri nedeniyle de zarar gördü. Halka açık madenci Core Scientific’e iflastan kaçınmak için 72 milyon dolarlık şarta bağlı acil durum kredisi teklif edildi. Finansal borç veren, Bitcoin 18.500 doların altında kalırken, Core Scientific’in ekipman borç verenlerine yapılan tüm ödemelerin askıya alınmasını gerektiriyor. Toplam piyasanın kümülatif değerindeki Khaftalık %4,7’lik düşüşün, esas olarak Ethereum’dan (ETH) kaynakladığı belirtiliyor. Sonuç olarak, düşüş eğilimi altcoinleri önemli ölçüde etkiledi ve ilk 80 altcoinden 14’ü bu dönemde %12 veya daha fazla düştü.