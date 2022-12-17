Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Analistlerin Kripto Paralarda İşaret Ettiği Metrikte Kırmızı Alarm!

Kripto para analistlerinin birçok kez dikkat çektiği kritik metrik kırmızı alarm veriyor! Piyasalarda bu duruma hazır olun!
00:39
17 Aralık 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 3 Dakika

Toplam kripto para piyasası kümülatif değeri, 14 Aralık’ta 880 milyar dolarlık direnci kıramamasının ardından son iki gün içinde %8,1 oranında düştü. Gerçekleşen reddedilme 4 haftalık yükselen kanalı geçersiz kılmadığı belirtiliyor. Ancak 825 milyar doların altında bir haftalık kapanış, alt banda geçişi onaylayacak ve destek seviyesini 790 milyar dolara düşürebilir. İşte ayrıntılar!

Kümülatif Değerde Düşüş

Piyasaya yönelik genel yatırımcı duyarlılığı düşüş eğilimini sürdürüyor ve yılbaşından bugüne kadar olan kayıplar %66’yı buldu. Buna rağmen Bitcoin (BTC) fiyatı haftada sadece %2 düşerek 16 Aralık 17:00 UTC’de 16.800 dolar seviyesine geriledi. Bekleyen düzenlemeler, büyük borsaların ve madencilerin iflas edebileceği korkusuyla baskı altına alınan altcoinler için çok farklı bir senaryo ortaya çıktı. Bu durum piyasanın kümülatif değerinin 9 Aralık’tan bu yana neden %4,7 düştüğünü açıklıyor.

15 Aralık’ta dosyalanan mahkeme belgelerine göre bir ABD Mütevelli Heyeti, FTX’in iflas işlemlerinin bir kısmından sorumlu komiteyi açıkladı. Bunlar arasında lider bir piyasa yapıcı olan Wintermute Asia ve borç verme platformu Genesis’in bir iştiraki olan GGC International yer alıyor. Yatırımcılar, başarısız FTX borsa grubundan en büyük alacaklıların kim olduğu konusunda bilgisiz kalıyor ve bu durum belirsizliğin yayılmaya devam edebileceği yönündeki spekülasyonları körüklüyor.

15 Aralık’ta Hollanda Merkez Bankası, KuCoin kullanan yatırımcılara borsanın yasal kayıt olmadan faaliyet gösterdiğini söyleyerek bir uyarı yayınladı. De Nederlandsche Bank, kripto para firmasının kullanıcılar için “yasadışı bir şekilde hizmetler sunduğunu” ve “yasadışı bir şekilde saklama cüzdanları sunduğunu” da sözlerine ekledi.

Madencilik Sektörü Etkisi

Ek olarak 16 Aralık’ta, kripto para şirketleri için rezerv kanıtı denetim hizmetleriyle tanınan bir şirket olan Mazars Group’un, borsa denetimlerini detaylandıran son belgeleri web sitesinden kaldırdığı bildirildi. Firma daha önce, Kucoin ve Crypto. com tarafından takip edilen bir hareket olan Binance’in rezerv kanıtı güncellemeleri için resmi denetçi olarak atanmıştı.

Bitcoin madenciliği sektörü, kripto para birimi fiyatlarındaki güçlü düzeltme ve artan enerji maliyetleri nedeniyle de zarar gördü. Halka açık madenci Core Scientific’e iflastan kaçınmak için 72 milyon dolarlık şarta bağlı acil durum kredisi teklif edildi. Finansal borç veren, Bitcoin 18.500 doların altında kalırken, Core Scientific’in ekipman borç verenlerine yapılan tüm ödemelerin askıya alınmasını gerektiriyor. Toplam piyasanın kümülatif değerindeki Khaftalık %4,7’lik düşüşün, esas olarak Ethereum’dan (ETH) kaynakladığı belirtiliyor. Sonuç olarak, düşüş eğilimi altcoinleri önemli ölçüde etkiledi ve ilk 80 altcoinden 14’ü bu dönemde %12 veya daha fazla düştü.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
Milyon Dolarlık Kripto Para Vurgunu! FBI’ın En Çok Aranan On Listesinde!
Milyon Dolarlık Kripto Para Vurgunu! FBI’ın En Çok Aranan On Listesinde!
CHZ İçin Kritik Dönemeç! Dünya Kupası Biterken Bu Seviye Kırılırsa Düşüş Derinleşebilir!
CHZ İçin Kritik Dönemeç! Dünya Kupası Biterken Bu Seviye Kırılırsa Düşüş Derinleşebilir!
Dünyaca Ünlü Matematikçiden Bitcoin ve Kripto Yorumu!
Dünyaca Ünlü Matematikçiden Bitcoin ve Kripto Yorumu!
Sıcak Gelişme! Fed 2023 Açıklamaları! Kripto Dibe Yalnız Gitmiyor!
Sıcak Gelişme! Fed 2023 Açıklamaları! Kripto Dibe Yalnız Gitmiyor!
Hollanda’dan Popüler Kripto Para Borsasına Kritik Uyarı! Dikkatli Olun!
Hollanda’dan Popüler Kripto Para Borsasına Kritik Uyarı! Dikkatli Olun!
Son Dakika! Binance’tan Kritik Açıklama Geldi: Durduruyor!
Son Dakika! Binance’tan Kritik Açıklama Geldi: Durduruyor!
Bitcoin’de Geri Sayım Başladı! Efsane Analiste Göre Bu Zorlu Bir Süreç Olacak!
Bitcoin’de Geri Sayım Başladı! Efsane Analiste Göre Bu Zorlu Bir Süreç Olacak!
Dünyaca Ünlü CIO Açıkladı: FTX Son Değil Ve Kripto Paralarda Yıkım Olacak!
Dünyaca Ünlü CIO Açıkladı: FTX Son Değil Ve Kripto Paralarda Yıkım Olacak!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
Ünlü Girişimci Kripto Para Piyasasının O Tarafı İçin Verdi Veriştirdi: Malumun İlanı!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Dev NFT Platformu Opensea Piyasaya Meydan Okuyor! Bakın Neler Değişiyor!
Bir Dönemin Efsanesiydi, Kripto Para Desteği Kazandı! Hedefte Bu 2 Altcoin Var!
Bu 6 Altcoin Uzun Vadede En İyi NFT Token Yatırımı Olabilir!
Güncel DEFI Gelişmeleri
İflas Söylentisiyle Eriyordu! Yeni Hamleyle Altcoin Şimdi Yükseliyor!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022