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Kripto para analisti Michaël van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile kripto para piyasasındaki güncel teknik görünümleri değerlendirdi ve lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine dikkat çekerek kripto para yatırımcılarını uyardı.

Bitcoin (BTC), Kritik Seviyelere Geriledi

Kripto para piyasası, Silvergate Bank haberi başta olmak üzere son haftalardaki güncel gelişmelerin etkisiyle düşüş yönlü bir ivme yakaladı. Şubat ayında birden fazla kez 25.000 dolar direncini test eden Bitcoin (BTC), son haftalarda kaydettiği değer kayıplarının ardından 22.400 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, bu süreçte değer kayıplarına hız kazandırdı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap verilerine göre 1,02 trilyon dolar seviyelerine kadar geriledi.

Kripto para piyasasındaki bu belirsizlik durumu devam ederken çok sayıda analist te ilerleyen haftalardaki olası gelişmelere ve kritik fiyat seviyelerine işaret etti.

Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti

Gün içerisinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile lider kripto para birimi Bitcoin’deki güncel teknik görünümü değerlendiren kripto para analisti Michaël van de Poppe, yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine dikkat çekti. Analist, piyasanın FED’in 50 baz puanlık bir faiz artışına gitme olasılığındaki artışı fiyatlıyor olabileceğini ve güncel verilerin düşüş sinyalleri verdiğini öne sürdü. Analiste göre kripto para piyasasınındaki düşüşlerin devam etmesi durumunda Bitcoin (BTC), 21.500 dolar seviyelerine gerileyebilir.

Öte yandan kripto para analisti, FED’in 50 baz puanlık bir faiz artışı yerine 25 baz puanlık bir faiz artışına gitmesi durumunda bu durumda Bitcoin’in yeni bir yükseliş başlatabileceğini ve hızla 23.000-23.800 dolar fiyat seviyelerine varan değer artışları kaydetmeye başlayabileceğini ifade etti.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.