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Kripto para sektörü, davalarla dolu bir 2021-22 sonrasında nispeten sessiz bir döneme girse de önceki davaların etkileri devam ediyor. Özellikle Ripple‘a açılan menkul kıymet davası, birçok kripto para projesini de dolaylı olarak etkiledi ve SEC‘e karşı olan korku sürüyor. Ripple davası henüz sonuçlanmasa da bazı yatırımcılar ve analistler XRP için oldukça olumlu tahminlerde bulunmaya devam ediyor.

XRP Fiyatı İçin Yaz Dönemi Kritik

XRP, bir zamanlar en çok konuşulan kripto para birimlerinden birisi iken açılan dava ve gelen liste dışı bırakmalar sonrasında sert düşüş yaşamıştı. Belirli zamanlarda top 10 dışına bile çıkan XRP, şu an top 10 içerisindeki pozisyonunu koruyor. Ancak son boğa döneminde beklenen performansı gösteremeyen XRP, bunu SEC’e “borçlu” olabilir. SEC davasında sona yaklaşılırken bir analist ise konu hakkında oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Popüler kripto para analisti Dark Defender, XRP için %800 yükseliş bekliyor ve bunu hemen bekliyor!

Analist, özellikle yıl sonuna doğru XRP fiyatında hareketlenme bekliyor ve bunun 3,82 dolarlık bir fiyata çıkmasını umuyor. Bu da mevcut fiyat üzerinden %880 gibi bir yükselişe denk geliyor. Dark Defender, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu an XRP cüzdan etkinliğinde bir şeylerin göründüğünü aktardı. Bunun yakında gerçekleşecek bir kırılmanın sinyali olduğunu aktaran analist, XRP’nin haftalık grafiğini de inceledi.

XRP Fiyatı İlk Hedef

XRP’nin 13 haftalık kanaldan çıkabileceğini belirten analist, aslında rallinin de Ağustos ayına denk gelebileceğini ifade etti. Analiste göre bunun birkaç hafta gecikmeli gerçekleşme ihtimali de unutulmamalı.

Dark Defender, XRP fiyatı için ilk hedefini 1,33 dolar olarak belirledi. Aslında bu daha önce de çok kritik bir direnç noktası olmuştu. Bunun devamındaki hedef ise direkt olarak yeni bir rekor yani 3,82 dolar olarak görülüyor. Bu zaman aralığı yani yaz dönemi yükselişi ise Ripple CEO’su Brad Garlinghouse‘ın SEC karşısındaki davanın bitebileceği tarih açıklaması ile uyuştuğu görülüyor. Ripple’a karşı açılan 1,3 milyar dolarlık davanın sonlanması da şüphesiz XRP için her şeyi değiştirebilecek bir etki yaratabilir.