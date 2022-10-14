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Analist Uyardı: Bitcoin için O Korkutan Rakamlar Geliyor!

Bir süredir 19 bin dolar seviyesinin üzerinde destek bulmakta zorlandığı görülen Bitcoin (BTC) de dahil olmak üzere kripto para piyasalarının geneli oldukça zorlu günlerden geçiyor. Peki Bitcoin ve altcoin'ler için sırada ne var?
16:55
14 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasa değerine göre en büyük kripto para olan ve bir süredir 19 bin dolar seviyesinin üzerinde destek bulmakta zorlandığı görülen Bitcoin (BTC) de dahil olmak üzere kripto para piyasalarının geneli oldukça zorlu günlerden geçiyor. Kripto para analistleri ve piyasa uzmanları zorlukların ortasında BTC’nin ve altcoin’lerin gelecekteki fiyat hareketini öngörmek için yollar arıyor. Kimi analist güncel ve geçmiş veriler ışığında yükseliş beklediğini söylerken, kimi analist büyük çöküş öngörüsü ile korkutuyor.

Bitcoin’de Yükseliş Senaryosu

Popüler kripto para analisti, trader’ı ve LedgArt’ın kurucu ortağı Kaleo, Bitcoin’in ABD borsaları ile korelasyonunun zayıflıyor olabileceğini öne sürdü. Analist, 14 Ekim’de attığı bir tweet’te en büyük kripto paranın performansını diğer varlıklarla karşılaştırmak için teknik analiz (TA) kullanarak bu sonuca vardı. Kaleo, yaptığı değerlendirmede “Bitcoin, ABD doları karşısında sağlam görünmekle kalmıyor, aynı zamanda son dört aydır sıkışıp kaldığı düşük konsolidasyon aralığında önemli bir direncin üzerine çıkmanın eşiğinde.” notunu düştü.

Twitter hesabı Bitcoin Archive’in arkasındaki kripto para analisti ise 14 Ekim’de yaptığı gözlemin sonucunda en büyük stablecoin USDT’deki hacmin “parabolik hale gelmesiyle” Bitcoin’in hacminin 1 Ağustos’tan beri artarak boğa piyasası seviyelerine tırmanıyor gibi göründüğünü belirtti.

BTC’de Büyük Çöküş Senaryosu

Öte yandan InTheMoneyStocks’un baş piyasa stratejisti Gareth Soloway, Bitcoin’in ‘en kötü senaryo’ olarak adlandırdığı durumda muhtemelen 3 bin 500 dolara doğru düşeceği öngörüsünde bulundu. İlginç bir şekilde Soloway, BTC‘nin ABD borsaları ayrışmanın yakın zamanda gerçekleşmeyeceği konusunda uyardı. Stratejist, bundan önce ABD dolarının 20 yılın en yüksek seviyelerinde kalması ve yükselmeye devam etmesi durumunda tüm riskli varlıkları öldüreceğini ve Bitcoin fiyatının 12 bin dolar ila 13 bin dolara kadar düşebileceğine olan inancını dile getirmişti.

En büyük kripto para Bitcoin, kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 5,39 yükselişle 19 bin 704 dolardan işlem görüyor. BTC’nin toplam piyasa değeri ise 378 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

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