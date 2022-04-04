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  •   Analist, S&P 500 Korelasyonuna İşaret Etti: Bitcoin’deki (BTC) Yükseliş İvmesi Devam Edecek mi?

Analist, S&P 500 Korelasyonuna İşaret Etti: Bitcoin’deki (BTC) Yükseliş İvmesi Devam Edecek mi?

Analist, lider kripto para birimi Bitcoin'deki (BTC) güncel teknik görünümü değerlendirdi ve kritik fiyat seviyelerine işaret etti.
11:15
4 Nisan 2022
Yazar: Ali Eren Girişken

CryptoKaleo kullanıcı ismi ile bilinen kripto para analisti, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile lider kripto para birimi Bitcoin’deki güncel teknik görünümü değerlendirdi ve S&P 500 korelasyonuna dikkat çekti.

Analist, Güncel Teknik Görünümü Değerlendirdi

Güncel teknik görünümü değerlendiren kripto para analisti, BTC/USD grafiğine kıyasla BTC/SPX paritesinin piyasanın gidişatı ile ilgili daha önemli sinyaller verdiğini ifade etti. Analist, lider kripto para biriminin geçen hafta kaydettiği fiyat hareketleri ile birlikte aylar boyu devam eden yükselen korelasyonun ardından ilk kez SPX ile ayrıştığını belirtti. Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile kritik fiyat seviyelerine işaret eden analist, teknik görünümün Bitcoin adına güçlü yükseliş sinyalleri verdiğini savundu.

Ayrıca analist, Ethereum adına güncel teknik görünümü de değerlendirdi ve BitMEX borsasının kurucusu Arthur Hayes’in ETH‘nin yıl sonuna kadar 10.000 dolar fiyat seviyelerini aşabileceği söylemine de atıfta bulundu.

Bitcoin, 46.000 Dolar Fiyat Seviyelerine Geri Çekildi

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), gece saatlerinde kaydettiği yukarı yönlü atak girişimleri ile birlikte 47.400 dolar fiyat seviyelerine ulaşmasının ardından satış yönlü bir tepki ile karşılaştı ve yeniden 46.000 dolar fiyat seviyelerine geri çekildi. Günün ilk saatlerinde 3.600 dolar fiyat seviyelerine önemli ölçüde yaklaşan Ethereum (ETH), kaydettiği son fiyat hareketleri ile yeniden 3.500 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise CoinGecko verilerine göre 2,25 trilyon dolara geriledi.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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