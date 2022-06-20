Yakından takip edilen InvestAnswers sunucusu ve kripto para analisti, geçtiğimiz hafta sonunda 20 bin doların altında çökerek 17 bin 721 dolara kadar gerileyen ve yeni haftada kısmen toparlanma kaydeden Bitcoin'de rüzgarı tersine çevirebilecek üç katalizörü sıraladı.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakından takip edilen InvestAnswers sunucusu ve anonim kripto para analisti, geçtiğimiz hafta sonunda 20 bin doların altında çökerek 17 bin 721 dolara kadar gerileyen ve yeni haftada kısmen toparlanma kaydeden Bitcoin‘de rüzgarı tersine çevirebilecek üç katalizöre dikkat çekti.

Bitcoin’de Çöküşün Devam Etmesi Senaryosu

InvestAnswers sunucusu, son strateji oturumunda 440 binden fazla YouTube abonesine, 2020 yılının Ağustos ayından bu yana düzenli şekilde Bitcoin alımları yapan yazılım şirketi MicroStrategy’nin BTC‘lerini satmaya karar vermesi halinde fiyatın daha da düşebileceğini söyledi. Ayrıca, en büyük stabilcoin Tether’in (USDT) muhtemel bir çöküşünün ve kripto hedge fonu Three Arrows Capital’deki son sorunların BTC’de daha fazla çöküşte katalizör olabileceğine dikkat çekerek şunları söyledi:

20 bin doların altında değil ama 10 bin dolara kadar olan bir düşüşte katalizörler şunlar olabilir: marj çağrısında bulunan veya BTC’lerini satan bir Michael Saylor veya Tether’in çöküşü… Ancak bunların hepsinin FUD olduğunu biliyoruz. Bir yıldan uzun bir zamandır bunun hakkında konuşuyoruz. Three Arrows Capital’in tasfiyesi gerçekleşiyor. Bu oldukça kötü. 18 milyar dolar değerinde varlıkları vardı. Şimdi görünüşe göre 2.4 milyar dolar değerinde varlıkları var ve bu yüzden bu çok sayıda kripto paralarını satacaklar gibi duruyor. Three Arrows Capital‘in Avalanche, Solana gibi bir sürü varlığa sahip olduğu bir gerçek. Belki bu büyük bir çöküşe neden olabilir. Bu durum, bu varlıkların bazılarının fiyat grafiğinde kötü bir fitile neden olabilir ama henüz tam olarak neye sahip olduklarından emin değiliz. Büyük düşüş için dört numaralı katalizör nükleer bir savaş olacak ve beş numarada ise Tesla’nın elindeki BTC’leri satması var. Onları böyle sıralıyorum.

Bu 3 Katalizör Fiyatı Yukarı Taşıyabilir

Öte yandan analist, işaret ettiği üç katalizörün Bitcoin fiyatını yükseltebileceğini ve hızla yukarı taşıyabileceğini söyleyerek olumlu bir tablo çiziyor. Analist, bu üç katalizörü ise şu şekilde açıklıyor:

Yükseliş için katalizörleri sıralamam gerekirse: Amerika Birleşik Devletleri’nde onaylanan bir spot Bitcoin ETF‘i yükselişe yardımcı olabilir. Büyük bir alım, yani Bitcoin satın alıp bilançosuna koyan büyük bir şirket yükselişe neden olabilir. Şu anda satın alım yapmak ve bilançoya BTC koymak için iyi bir zaman. Belki de yeni bir ulus devlet alım yapar. Yani bunlar benim öngördüğüm şeylerden bazıları.

En büyük kripto para Bitcoin, yazım sırasında 24 saatte yüzde 7,44’lük yükselişle 19 bin 877 dolardan işlem görüyor.