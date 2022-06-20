X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


Analist Sıraladı: 3 Katalizör Bitcoin’de Rüzgarı Tersine Çevirebilir!

Yakından takip edilen InvestAnswers sunucusu ve kripto para analisti, geçtiğimiz hafta sonunda 20 bin doların altında çökerek 17 bin 721 dolara kadar gerileyen ve yeni haftada kısmen toparlanma kaydeden Bitcoin'de rüzgarı tersine çevirebilecek üç katalizörü sıraladı.
08:20
20 Haziran 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakından takip edilen InvestAnswers sunucusu ve anonim kripto para analisti, geçtiğimiz hafta sonunda 20 bin doların altında çökerek 17 bin 721 dolara kadar gerileyen ve yeni haftada kısmen toparlanma kaydeden Bitcoin‘de rüzgarı tersine çevirebilecek üç katalizöre dikkat çekti.

Bitcoin’de Çöküşün Devam Etmesi Senaryosu

InvestAnswers sunucusu, son strateji oturumunda 440 binden fazla YouTube abonesine, 2020 yılının Ağustos ayından bu yana düzenli şekilde Bitcoin alımları yapan yazılım şirketi MicroStrategy’nin BTC‘lerini satmaya karar vermesi halinde fiyatın daha da düşebileceğini söyledi. Ayrıca, en büyük stabilcoin Tether’in (USDT) muhtemel bir çöküşünün ve kripto hedge fonu Three Arrows Capital’deki son sorunların BTC’de daha fazla çöküşte katalizör olabileceğine dikkat çekerek şunları söyledi:

20 bin doların altında değil ama 10 bin dolara kadar olan bir düşüşte katalizörler şunlar olabilir: marj çağrısında bulunan veya BTC’lerini satan bir Michael Saylor veya Tether’in çöküşü… Ancak bunların hepsinin FUD olduğunu biliyoruz. Bir yıldan uzun bir zamandır bunun hakkında konuşuyoruz. Three Arrows Capital’in tasfiyesi gerçekleşiyor. Bu oldukça kötü. 18 milyar dolar değerinde varlıkları vardı. Şimdi görünüşe göre 2.4 milyar dolar değerinde varlıkları var ve bu yüzden bu çok sayıda kripto paralarını satacaklar gibi duruyor. Three Arrows Capital‘in Avalanche, Solana gibi bir sürü varlığa sahip olduğu bir gerçek. Belki bu büyük bir çöküşe neden olabilir. Bu durum, bu varlıkların bazılarının fiyat grafiğinde kötü bir fitile neden olabilir ama henüz tam olarak neye sahip olduklarından emin değiliz. Büyük düşüş için dört numaralı katalizör nükleer bir savaş olacak ve beş numarada ise Tesla’nın elindeki BTC’leri satması var. Onları böyle sıralıyorum.

Bu 3 Katalizör Fiyatı Yukarı Taşıyabilir

Öte yandan analist, işaret ettiği üç katalizörün Bitcoin fiyatını yükseltebileceğini ve hızla yukarı taşıyabileceğini söyleyerek olumlu bir tablo çiziyor. Analist, bu üç katalizörü ise şu şekilde açıklıyor:

Yükseliş için katalizörleri sıralamam gerekirse: Amerika Birleşik Devletleri’nde onaylanan bir spot Bitcoin ETF‘i yükselişe yardımcı olabilir. Büyük bir alım, yani Bitcoin satın alıp bilançosuna koyan büyük bir şirket yükselişe neden olabilir. Şu anda satın alım yapmak ve bilançoya BTC koymak için iyi bir zaman. Belki de yeni bir ulus devlet alım yapar. Yani bunlar benim öngördüğüm şeylerden bazıları.

En büyük kripto para Bitcoin, yazım sırasında 24 saatte yüzde 7,44’lük yükselişle 19 bin 877 dolardan işlem görüyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
İlgili Yazılar
3 Uzman CNBC’ye Konuştu: Bitcoin’de Yükseliş Sürer mi?
3 Uzman CNBC’ye Konuştu: Bitcoin’de Yükseliş Sürer mi?
Kanada’da Alarm Veren Gelişme: Ekonomistten Kritik Bitcoin Boğa Tuzağı Uyarısı Geldi!
Kanada’da Alarm Veren Gelişme: Ekonomistten Kritik Bitcoin Boğa Tuzağı Uyarısı Geldi!
Kriptonun En Zengin İsmi Açıkladı: Bitcoin Fiyatı Dibe Vurmuş Olabilir
Kriptonun En Zengin İsmi Açıkladı: Bitcoin Fiyatı Dibe Vurmuş Olabilir
Sonunda Oldu! Bitcoin’de (BTC) Bu Yatırımcı Grubundan Beklenen Haber Geldi!
Sonunda Oldu! Bitcoin’de (BTC) Bu Yatırımcı Grubundan Beklenen Haber Geldi!
El Salvador Başkanından Bitcoin Yatırımcılarına Çarpıcı Tavsiye!
El Salvador Başkanından Bitcoin Yatırımcılarına Çarpıcı Tavsiye!
Bitcoin’de Kritik Metrik Alarm Veriyor: İki Yılın Ardından Sona Erdi!
Bitcoin’de Kritik Metrik Alarm Veriyor: İki Yılın Ardından Sona Erdi!
Bitcoin Tahmini İle Endişe Yaratan CNBC Analisti Yatırım Yaptığı Altcoin’i Açıkladı
Bitcoin Tahmini İle Endişe Yaratan CNBC Analisti Yatırım Yaptığı Altcoin’i Açıkladı
Babadan Kızına Mektup: “Bitcoin Hakkında Yanılmışım!”
Babadan Kızına Mektup: “Bitcoin Hakkında Yanılmışım!”
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Chevrolet NFT’i Alana Arabayı Veriyor
NFT’ler Emlak Sektörüne Giriş Yaptı
Lacoste NFT Koleksiyonu Çıkardı
NFT Piyasasında Solana Ağı İçin Tüm Merak Edilenler Cevap Buldu!
Son Teknik Analizler
Ethereum Fiyat Analizi! ETH Düşüşü Bitti Mi?
Altcoinlerde Son Durum: Solana, Avax, Cardano ve Ethereum Yorumları
MANA Token Grafik! Decentraland (MANA) Fiyat Tahminleri!
Cardano Fiyat Analizi: Bu Seviyenin Geçilmesi ADA’ya Ralli Getirebilir!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: dYdX Söylentilerle Alakalı Açıklama Yaptı! DeFi Altcoin Risk Altında Mı?
Ünlü İsimden Dikkat Çeken DeFi Açıklaması!
DeFi Köprüsü! Bankacılık Devinden Önemli Kripto Para Adımı!
Sadece LUNA ve UST Değil! 28 Milyar Dolar Daha Eridi!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022