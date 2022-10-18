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Bitcoin (BTC) yerinde saymaya devam ederken, önde gelen analistlerden PlanB yatırımcıları heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

PlanB: Kritik Model Gene Belirdi!

Popüler analist PlanB, Bitcoin’in mevcut fiyat hareketinin, BTC’yi tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkaran devasa ralliden önceki bir modeli yansıttığını söylüyor. Stok Akış Modeli ile bilinen analist, 1.8 milyon Twitter takipçisine, BTC için 20.000 doların “yeni” 4.000 dolar olduğunu savunuyor. 2017’nin sonlarında 19.000 doları aştıktan sonra, Bitcoin 2018’in sonlarında 4.000 doların altına düşmüştü. Daha sonra BTC, Nisan 2019’a kadar 4.000 dolar seviyesinin etrafında gezindi. Bitcoin, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 dolara ulaştığı Kasım 2021’e kadar yükselişini büyük ölçüde sürdürdü. Bitcoin, an itibaryle 19.606 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte %1.7 arttı. BTC, Haziran ortasından bu yana 20.000 dolar seviyesinde işlem görüyor. PlanB ayrıca, Bitcoin’deki zarar yüzdesinin şu anda 2011, 2015 ve 2019’daki büyük satın alma fırsatları sırasında olduğu seviyeleri yansıttığını belirtiyor.

Bitcoin ve S&P 500 arasındaki korelasyona bakan analist, hem BTC‘nin hem de borsa endeksinin sonunda mevcut ayı piyasasından toparlanacağını tahmin ediyor. Uzmana göre, son zamanlarda insanlar Bitcoin ve S&P500 arasındaki korelasyondan şikayet etmeye başladılar, çünkü ikisi de değer kaybetti. Ancak korelasyon, S&P500’ün 1.000 [puan]’dan 4.000 [puan]’a ve BTC’nin 1 dolardan 20.000 dolara yükselmesinden bu yana her zaman var olmuştur. Her İkisi de tekrar yükselecek.

Bitcoin’de Dip Seviye Görüldü mü?

PlanB ayrıca, son 12 aydaki Bitcoin satışlarının çoğunun, BTC’yi 60.000 dolardan satın aldıktan sonra daha fazla zarar etmek istemeyen trader’lardan geldiğini söyledi. 15.000 dolardan BTC alıp kar elde etmek isteyen trader’lar da satış yaptı. Satış baskısı, BTC fiyatına büyük darbe vuruyor.

Bazı analistlere göre, makroekonomik ortam ve piyasadaki hissiyat, Bitcoin fiyatını aşağı çekmeye devam edecek. Bitcoin şu anda bir ayı piyasasında ve dip seviye oluştuktan sonra yükselecek. Ancak, Fed’in faiz artırımları kripto paraların önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor. Stok-Akış Modeli ile tanınan popüler analist PlanB, geçtiğimiz haftalarda BTC fiyat hareketine dair şu önemli açıklamayı yapmıştı: