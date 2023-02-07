Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Analist O Altcoin İçin Uyardı: Sakın Şimdi Satmayın, Hızla Yükselecek!

Bitcoin'in (BTC) 2022'deki dip seviyesini doğru bir şekilde öngörmesiyle bilinen kripto para analisti DonAlt, popüler bir altcoin'in parabolik bir fiyat patlamasının eşiğinde olabileceği öngörüsünde bulundu.
16:00
7 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin’in (BTC) 2022’deki dip seviyesini doğru bir şekilde öngörerek yakından takip edilen kripto para analisti DonAlt, Litecoin‘in (LTC) parabolik bir fiyat patlamasının eşiğinde olabileceği öngörüsünde bulundu.

DonAlt’ın Litecoin Öngörüsü

Anonim kripto para analisti DonAlt, yeni bir strateji oturumunda 47 binden fazla YouTube abonesine eşten eşe ödeme ağı Litecoin’in yerel varlığı LTC‘nin kısa bir süre için mevcut değerinin iki katından fazla yükselebileceğini ifade ederek şunları söyledi:

Bu, sahip olduğumuz en güçlü trendlerden biri. Haftalık olarak baktığınızda, bu şey sadece yavaşça yukarı doğru yürüyor. Bana temelde Bitcoin’in günlük zaman diliminde 17 bin dolarda yaptığı gibi yavaşça yükselmesi gibi bir görüntü veriyor. Litecoin bunu haftalık zaman diliminde yapıyor. Onu satmak istemiyorum. Evet, istemiyorum. Elimde tutmak ve yavaşça yükseldiğini görmek istiyorum. Dikleşiyor, ki bu hoşuma gidiyor çünkü bence bu bir tür parabolik şeye dönüşebilir ve sert şekilde yükselebilir. Bunu yapmak için yeterli altyapısı var.

Yapabileceğini düşündüğüm şeyi yapmadan önce satmaktansa gidiş-dönüş yapmayı tercih ederim. Eğer yanılıyorsam, yanılıyorumdur. Bunun potansiyeli var. 60 dolardayken bunun 300 dolara çıkabileceğini söylediğimi ve insanların bana güldüğünü hatırlıyor musunuz?

Şimdi 100 dolardan işlem görüyor ve yavaşça 100 dolar seviyesine çıktı. Bence sadece üç gün, dört gün gibi bir süre içinde hızla yükselmeye başlayabilir, illa ki buradan değil ama 100 dolar civarında biraz konsolide olursa üç ya da dört gün içinde 200 dolarda işlem görebilir.

Litecoin bu yazının yazıldığı sırada 99,34 dolardan işlem görüyor. LTC, kripto para piyasasının 21 Kasım 2022 tarihinde dibe vurmasının ardından hem Bitcoin hem de Ethereum‘dan (ETH) önemli ölçüde daha iyi performans gösterdi. Litecoin o zamandan bu yana yüzde 62 yükselirken, Bitcoin aynı zaman diliminde yüzde 45 ve Ethereum yüzde 47 değer kazandı.

Bitcoin’in Mevcut Durumunu Yorumladı

DonAlt, en büyük kripto para Bitcoin‘in mevcut fiyat seviyesinde konsolide olduğunu ve yakında yukarı yönlü kırılabileceğini ise “Dört hafta boyunca yukarı yönde hareket ettik ve kırmızı bir haftayı zar zor atlattık. Geçen hafta yine de iyiydi. Geçen hafta Bitcoin çok istekli değil gibiydi ancak büyük bir yükselişten sonra daha fazlasını beklersiniz. Bana güçlüymüş gibi geliyor. Şu anda yaptığımız şey temelde, en azından haftalık olarak, konsolidasyon, dirençte veya hemen altında konsolide olmak, ki bu aklıma gelebilecek diğer konsolidasyonlardan çok daha emin. Çünkü kafamızı birkaç kez daha 24 bin dolara sokarsak, tekrar ve oldukça agresif bir şekilde yükselmek istiyor gibi görünmeye başlar. Şu anki görünümünden nefret etmiyorum. Biraz kırmızı olması, bir tür konsolide olması hoşuma gidiyor çünkü bu ona yukarı yönde daha fazla potansiyel veriyor.” sözleriyle açıkladı.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Önemli: Deprem Bağışı İçin Kripto Para Adresi! Haluk Levent Duyurdu!
Önemli: Deprem Bağışı İçin Kripto Para Adresi! Haluk Levent Duyurdu!
Bitcoin ve Altcoin’lerin Gözü Orada: Bugün, Saat 20:40’a Dikkat!
Bitcoin ve Altcoin’lerin Gözü Orada: Bugün, Saat 20:40’a Dikkat!
Bitcoin’de Orası El Yakıyor! Son 3 Yılın En Yüksek Seviyesine Çıktı!
Bitcoin’de Orası El Yakıyor! Son 3 Yılın En Yüksek Seviyesine Çıktı!
Bitcoin’de Cross’ların Savaşı: BTC İçin En Önemli Seviye!
Bitcoin’de Cross’ların Savaşı: BTC İçin En Önemli Seviye!
Uyarmıştı, Haklı Çıktı! Şimdi Bitcoin İçin İkinci Uyarı Geldi: O Rakam Geliyor Ama…
Uyarmıştı, Haklı Çıktı! Şimdi Bitcoin İçin İkinci Uyarı Geldi: O Rakam Geliyor Ama…
Dev Kripto Para Şirketi Bu Altcoin İçin Harekete Geçti! Hayra Alamet Değil!
Dev Kripto Para Şirketi Bu Altcoin İçin Harekete Geçti! Hayra Alamet Değil!
Piyasa Gurusu Paylaştı! Bu 4 Altcoin’deki Ralli Henüz Bitmedi! Fiyatlarda Yükseliş Sürecek
Piyasa Gurusu Paylaştı! Bu 4 Altcoin’deki Ralli Henüz Bitmedi! Fiyatlarda Yükseliş Sürecek
Hiç Bu Kadar İddialı Olmamıştı! Ünlü İsim Altcoin Projesini Savundu: Hayatta Kalacak!
Hiç Bu Kadar İddialı Olmamıştı! Ünlü İsim Altcoin Projesini Savundu: Hayatta Kalacak!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Olacaklara Hazır Mısınız? İşte SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, XRP ve DOGE Yorumları!
110 Dolar Kapıda! Altcoinde Rallinin Eli Kulağında!
Uzman İsim Fed Öncesi Görüşünü Açıkladı! Bitcoin ve Kripto Para Tahmini Ne?
Sessizlik Bozuluyor! Teknik Bu Altcoin’in Yüzde 78’in Üzerinde Yükselebileceğini Gösteriyor!
Bu Altcoin Kısa Vade Yüzde 25 Yükselebilir! Fakat Şartları Var!
Güncel NFT Haberleri
Fırsat Bu Fırsat! Her Ay 70 Milyonun Kullandığı Platformdan NFT Hamlesi!
Bu Altcoin Ethereum’u Yine Geçti! Ocak Ayı Raporu Yayınlandı!
NFT Pazar Yeri Bedava Token Dağıttı: 100.000 Dolar Alan Bile Var!
Son Dakika! Premier League Kripto Ortaklığı İlan Edildi!
Yeni Kripto Para Vurgunu! 30 Dakikada 752 Bin Doları Cebe İndirdiler!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Kemerlerinizi Bağlayın! DeFi Altcoin’lerinden Heyecanlandıran Flash Mob Hamlesi!
dYdX Herkesi Şok Eden Verileri Açıkladı! DeFi Altcoin Uçuyor!
Kripto Projesinden Önemli Duyuru! DeFi Babası İşe Koyuldu! Altcoin Uçabilir!
Sıcak Gelişme! DeFi Altcoin Müjdeyi Verdi Fiyat Yükseldi!
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023