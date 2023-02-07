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Bitcoin’in (BTC) 2022’deki dip seviyesini doğru bir şekilde öngörerek yakından takip edilen kripto para analisti DonAlt, Litecoin‘in (LTC) parabolik bir fiyat patlamasının eşiğinde olabileceği öngörüsünde bulundu.

DonAlt’ın Litecoin Öngörüsü

Anonim kripto para analisti DonAlt, yeni bir strateji oturumunda 47 binden fazla YouTube abonesine eşten eşe ödeme ağı Litecoin’in yerel varlığı LTC‘nin kısa bir süre için mevcut değerinin iki katından fazla yükselebileceğini ifade ederek şunları söyledi:

Bu, sahip olduğumuz en güçlü trendlerden biri. Haftalık olarak baktığınızda, bu şey sadece yavaşça yukarı doğru yürüyor. Bana temelde Bitcoin’in günlük zaman diliminde 17 bin dolarda yaptığı gibi yavaşça yükselmesi gibi bir görüntü veriyor. Litecoin bunu haftalık zaman diliminde yapıyor. Onu satmak istemiyorum. Evet, istemiyorum. Elimde tutmak ve yavaşça yükseldiğini görmek istiyorum. Dikleşiyor, ki bu hoşuma gidiyor çünkü bence bu bir tür parabolik şeye dönüşebilir ve sert şekilde yükselebilir. Bunu yapmak için yeterli altyapısı var. Yapabileceğini düşündüğüm şeyi yapmadan önce satmaktansa gidiş-dönüş yapmayı tercih ederim. Eğer yanılıyorsam, yanılıyorumdur. Bunun potansiyeli var. 60 dolardayken bunun 300 dolara çıkabileceğini söylediğimi ve insanların bana güldüğünü hatırlıyor musunuz? Şimdi 100 dolardan işlem görüyor ve yavaşça 100 dolar seviyesine çıktı. Bence sadece üç gün, dört gün gibi bir süre içinde hızla yükselmeye başlayabilir, illa ki buradan değil ama 100 dolar civarında biraz konsolide olursa üç ya da dört gün içinde 200 dolarda işlem görebilir.

Litecoin bu yazının yazıldığı sırada 99,34 dolardan işlem görüyor. LTC, kripto para piyasasının 21 Kasım 2022 tarihinde dibe vurmasının ardından hem Bitcoin hem de Ethereum‘dan (ETH) önemli ölçüde daha iyi performans gösterdi. Litecoin o zamandan bu yana yüzde 62 yükselirken, Bitcoin aynı zaman diliminde yüzde 45 ve Ethereum yüzde 47 değer kazandı.

Bitcoin’in Mevcut Durumunu Yorumladı

DonAlt, en büyük kripto para Bitcoin‘in mevcut fiyat seviyesinde konsolide olduğunu ve yakında yukarı yönlü kırılabileceğini ise “Dört hafta boyunca yukarı yönde hareket ettik ve kırmızı bir haftayı zar zor atlattık. Geçen hafta yine de iyiydi. Geçen hafta Bitcoin çok istekli değil gibiydi ancak büyük bir yükselişten sonra daha fazlasını beklersiniz. Bana güçlüymüş gibi geliyor. Şu anda yaptığımız şey temelde, en azından haftalık olarak, konsolidasyon, dirençte veya hemen altında konsolide olmak, ki bu aklıma gelebilecek diğer konsolidasyonlardan çok daha emin. Çünkü kafamızı birkaç kez daha 24 bin dolara sokarsak, tekrar ve oldukça agresif bir şekilde yükselmek istiyor gibi görünmeye başlar. Şu anki görünümünden nefret etmiyorum. Biraz kırmızı olması, bir tür konsolide olması hoşuma gidiyor çünkü bu ona yukarı yönde daha fazla potansiyel veriyor.” sözleriyle açıkladı.