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Son haftalarda küresel ölçekte yaşanan güncel gelişmeler ve ABD’de tırmanan bankacılık krizi, kripto para piyasasının oldukça çalkantılı bir süreç geçirmesine neden oldu. Geçen haftalar içerisinde 19.600 dolar fiyat seviyelerine kadar gerileyen Bitcoin (BTC), hafta içinde kaydettiği değer artışları ile birlikte 26.000 dolar fiyat seviyelerini aştı. Piyasadaki bu çalkantılı süreç devam ederken kripto para analisti de piyasadaki son durumu değerlendirerek kritik seviyelere işaret etti.

Bitcoin (BTC), Kritik Fiyat Seviyelerinde

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son haftalarda yaşanan güncel gelişmelerin ve ABD’de tırmanan bankacılık krizinin de etkisiyle oldukça yüksek volatilitede fiyat hareketleri kaydetti. Kripto para piyasası, bu zaman dilimi içerisinde oldukça çalkantılı bir süreç geçirdi. Geçen hafta içinde 19.600 dolar fiyat seviyelerine kadar gerileyen Bitcoin (BTC), bu hafta başından bu yana kaydettiği değer artışlarının ardından 26.000 dolar fiyat seviyelerini aştı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, son günlerde yükseliş yönlü bir ivme yakaladı ve değer artışlarına hız kazandırdı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap’in güncel verilerine göre yeniden 1 trilyon dolar seviyelerinin üzerine çıktı. Sosyal medya hesaplarında ‘CredibleCrypto’ kullanıcı ismi ile bilinen kripto para analisti, piyasadaki bu çalkantılı süreç devam ederken Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile son durumu değerlendirdi.

Analist, Kritik Seviyelere İşaret Etti

‘CredibleCrypto’ kullanıcı ismi bilinen kripto para analisti, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) adına güncel teknik görünümleri değerlendirdi ve yakın vadede oldukça kritik bir rol oynayabilecek fiyat seviyelerine işaret etti. Analist, BTC‘nin geçmiş aylarda dip fiyat seviyelerine ulaşmış olabileceğini ve 18.000 dolarlık fiyat seviyelerine geri dönüşün artık pek mümkün olmayabileceğine yönelik düşüncelerini paylaştı. Piyasanın yeniden düşüşe geçmesi durumunda Bitcoin’in 22.000 dolarlık destek seviyesine gerileyebileceğini belirten kripto para analisti, mevcut durumda büyük ölçekli yeni bir düşüş dalgası beklemediğini ve BTC’nin yakın vadede 25.000 dolar ile 25.600 dolar seviyelerinde konsolide olabileceğini ifade etti. Ayrıca analiste göre Bitcoin (BTC), yakın vadedeki dalgalanmanın ardından birkaç ay devam edecek 40.000 dolar seviyelerine varan yeni bir yükseliş ivmesi başlatabilir.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.