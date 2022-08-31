Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile piyasadaki son durumu değerlendiren kripto para analisti, Solana (SOL), Avalanche (AVAX) ve Cosmos (ATOM) adına yakın vadeli kritik fiyat seviyelerine işaret etti.

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Sosyal medyada “Altcoin Sherpa” kullanıcı ismi ile bilinen kripto para analisti, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile piyasadaki son duruma ilişkin düşüncelerini paylaştı ve güncel teknik görünümü değerlendirdi. Analist, güncel teknik görünümün kripto para piyasası adına düşüş sinyalleri verdiğini öne sürdü ve kripto para yatırımcılarını uyardı.

Analist, Güncel Teknik Görünümü Değerlendirdi

Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile piyasadaki son duruma ilişkin düşüncelerini paylaşan ve güncel teknik görünümü değerlendiren kripto para analisti, güncel teknik görünümün kripto para piyasası adına düşüş sinyalleri verdiğini öne sürdü ve kripto para yatırımcılarını uyardı. Analist, piyasadaki düşüş eğiliminin devam etmesi durumunda Solana (SOL), Avalanche (AVAX) ve Cosmos (ATOM) adına yakın vadede kritik role sahip olabilecek fiyat seviyelerine de işaret etti. Analiste göre kripto para piyasasındaki düşüş ivmesinin yakın vadede de devam etmesi durumunda SOL 25 dolar seviyelerine, AVAX 14 dolar seviyelerine ve ATOM ise 8 dolar fiyat seviyelerine geri çekilebilir.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Dün akşam saatlerinde 19.600 dolar seviyelerine kadar gerileyen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), günün erken saatlerinde kaydettiği değer artışlarının ardından yeniden 20.400 dolar seviyelerine ulaştı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, son 24 saatlik zaman dilim içerisinde çeşitli oranlarda değer kayıpları kaydetse de güne yükseliş ile başladı. Aynı zamanda kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass’ın güncel verilerine göre kripto para piyasasında, son 24 saatte ortalama 250 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.