Reklam
Al / Sat

  • CoinTürk
  •   Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti ve Yatırımcıları Uyardı: Bu Üç Kripto Para Birimine İşaret Etti!

Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti ve Yatırımcıları Uyardı: Bu Üç Kripto Para Birimine İşaret Etti!

Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile piyasadaki son durumu değerlendiren kripto para analisti, Solana (SOL), Avalanche (AVAX) ve Cosmos (ATOM) adına yakın vadeli kritik fiyat seviyelerine işaret etti.
11:20
31 Ağustos 2022
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Sosyal medyada “Altcoin Sherpa” kullanıcı ismi ile bilinen kripto para analisti, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile piyasadaki son duruma ilişkin düşüncelerini paylaştı ve güncel teknik görünümü değerlendirdi. Analist, güncel teknik görünümün kripto para piyasası adına düşüş sinyalleri verdiğini öne sürdü ve kripto para yatırımcılarını uyardı.

Analist, Güncel Teknik Görünümü Değerlendirdi

Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile piyasadaki son duruma ilişkin düşüncelerini paylaşan ve güncel teknik görünümü değerlendiren kripto para analisti, güncel teknik görünümün kripto para piyasası adına düşüş sinyalleri verdiğini öne sürdü ve kripto para yatırımcılarını uyardı. Analist, piyasadaki düşüş eğiliminin devam etmesi durumunda Solana (SOL), Avalanche (AVAX) ve Cosmos (ATOM) adına yakın vadede kritik role sahip olabilecek fiyat seviyelerine de işaret etti. Analiste göre kripto para piyasasındaki düşüş ivmesinin yakın vadede de devam etmesi durumunda SOL 25 dolar seviyelerine, AVAX 14 dolar seviyelerine ve ATOM ise 8 dolar fiyat seviyelerine geri çekilebilir.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Dün akşam saatlerinde 19.600 dolar seviyelerine kadar gerileyen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), günün erken saatlerinde kaydettiği değer artışlarının ardından yeniden 20.400 dolar seviyelerine ulaştı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, son 24 saatlik zaman dilim içerisinde çeşitli oranlarda değer kayıpları kaydetse de güne yükseliş ile başladı. Aynı zamanda kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass’ın güncel verilerine göre kripto para piyasasında, son 24 saatte ortalama 250 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
İlgili Yazılar
Tether, Bitfinex, Tron ve Binance Davalarında Sıcak Gelişme!
Tether, Bitfinex, Tron ve Binance Davalarında Sıcak Gelişme!
J.P. Morgan’dan Kritik Açıklama! Elinizdeki Kripto Paraları Satın!
J.P. Morgan’dan Kritik Açıklama! Elinizdeki Kripto Paraları Satın!
Çakılacağız Açıklaması Geldi! Kripto Paraları Nasıl Etkiler?
Çakılacağız Açıklaması Geldi! Kripto Paraları Nasıl Etkiler?
Kripto İçin Büyük Adım! Amerika’nın Zirvesinde Kritik Ziyaret!
Kripto İçin Büyük Adım! Amerika’nın Zirvesinde Kritik Ziyaret!
Kripto Paralarda Volatilite Azalacak Mı? Yatırımcıları Ne Bekliyor?
Kripto Paralarda Volatilite Azalacak Mı? Yatırımcıları Ne Bekliyor?
Son Dakika: Mt.Gox Bitcoinleri Hakkında Resmi Duyuru!
Son Dakika: Mt.Gox Bitcoinleri Hakkında Resmi Duyuru!
Komisyon, SEC Başkanı Gensler’i Terletecek: Zor Kripto Para Sorularını Yanıtlayacak
Komisyon, SEC Başkanı Gensler’i Terletecek: Zor Kripto Para Sorularını Yanıtlayacak
Vadeli İşlem Nedir? Nasıl Yapılır?
Vadeli İşlem Nedir? Nasıl Yapılır?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Yatırımcılar Dikkat! Bu NFT Projesi Basamakları Hızla Tırmanıyor!
BAYC Koleksiyonu NFT Koleksiyonerlerine Sinyal Mi Veriyor?
Son Dakika: Instagram Müjdeyi Verdi! 2 Milyarı Aşkın Kullanıcı!
Formula 1’den NFT’ler ve Kripto Varlıklar Üzerine Atılım!
Son Teknik Analizler
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
BTC, ETH, BNB ve 7 Altcoin İçin Fiyat Analizi!
En Tanınmış Kripto Para Analistleri
Tezos (XTZ) Fiyat Analizi: Alım Yapmak için Bu Seviyeye Dikkat!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
ABD’li Dev Banka Citigroup Kripto Para, DeFi ve Stablecoin Risk Yöneticisi Arıyor
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022