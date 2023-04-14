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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), haftaya yükseliş ile başladı ve gün içerisinde de değer artışlarına hız kazandırarak 30.900 dolar seviyesini aştı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, Bitcoin’in yükselişlere devam etmesinin ardından piyasadaki çoğu kripto para birimi, güne çeşitli oranlarda değer artışları kaydederek başladı. Piyasadaki bu yükseliş devam ederken de kripto para analisti Michaël van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile güncel teknik görünümleri değerlendirdi.

Bitcoin’deki Yükseliş Devam Ediyor

Haftaya yükseliş ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), güne yükseliş ile başladı ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde CoinMarketCap’in güncel verilerine göre ortalama %2’lik bir değer artışı kaydederek 30.900 dolar seviyesini aştı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, BTC’deki yükseliş ile birlikte değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son yükselişlerin ardından 2115 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para endüstrisinin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap’in (CMC) güncel verilerine göre 1,28 trilyon dolar seviyesini aştı. Ayrıca kripto para piyasasındaki volatilite de sabah saatlerinden bu yana artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 200 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Analist, BTC’de Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, kripto para piyasasındaki bu yükseliş devam ederken Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile piyasadaki güncel teknik görünümleri değerlendirdi ve yakın vadeli kritik fiyat seviyelerine işaret etti. Analist, Bitcoin’deki yükseliş devam etmesi dolayısıyla yakın vadede olası bir geri çekilme adına 25.000 dolar seviyelerinin artık yüksek bir olasılık olmadığına yönelik düşüncelerini paylaşarak kritik destek ve direnç seviyelerine dikkat çekti. Bitcoin’de yakın vadede yeni bir düzeltme hareketinin kaydedilebileceğini öne süren analist, olası bir düşüş adına sırasıyla 28.500 dolar ve 29.700 dolar seviyelerinin korunmasının yakın vadede kritik olduğunu belirtti. Öte yandan kripto para analisti Michaël van de Poppe, yükselişlerin devam etmesi durumunda ise sırasıyla takip edilebilecek direnç seviyeleri adına 31.700 dolar ve 32.000 dolar seviyelerine işaret etti.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.