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Bitcoin (BTC) 20.000 doların altında işlem görürken, önde gelen bir analist tarihi fraktala işaret ederek tahminini güncelledi.

2018: Grayscale Bitcoin Trust!

Popüler bir analist, Bitcoin’in sürpriz bir ralli için hazırlandığını söylüyor. Piyasada Kaleo olarak bilinen analist 535.200 Twitter takipçisine Bitcoin’de teknik verileri yakından incelediğini ve grafikte tarihi bir fraktal gördüğünü belirtti. Kaleo’ya göre, BTC büyük çaplı bir ralli için zemin hazırlıyor. Söz konusu fraktalın 2018 ayı piyasasında da ortaya çıktığını iddia eden analist, BTC’nin o dönemde de değer kaydettiğine dikkat çekti. Analiste göre, Bitcoin dip seviyeyi gördü ve şu anda birikim aşamasındayız. Böylesi durumlarda BTC, beklenmedik fiyat artışları yapabiliyor. Analist paylaştığı grafiğe odaklanarak, Bitcoin’in mevcut fiyatlardan %100’ün üzerinde bir artışla yaklaşık 40.000 dolara ulaşacağını öngörüyor.

Kripto stratejisti, kurumsal yatırımcıların elinde tutmadan Bitcoin’e maruz kalmaları için tasarlanmış bir finansal araç olan Grayscale Bitcoin Trust‘ın (GBTC) performansını da izliyor. Kaleo’ya göre, GBTC’nin son fiyat hareketi, 2018 ayı piyasasının son aşamalarındaki performansını anımsatıyor. Bu durum da BTC’nin dip seviyeyi gördüğünü ve kısa vadede toparlanacağına işaret ediyor. Kaleo, Bitcoin’in kısa vadede tekrar 20.000 dolara çıkacağını ve yoluna devam edeceğini tahmin ediyor.

Bu Seviye Tutulmalı! İşte Nedeni!

Önde gelen analistlerden Ali ise, Bitcoin’in keskin bir düşüşü önlemek için 19.000 dolarlık destek seviyesini koruması gerektiğini vurguladı. Bu fiyat seviyesinde, 1,3 milyon adres 680.000 BTC’den fazla satın aldı ve zincir üzerindeki veriler, bunun altında neredeyse hiç destek olmadığını gösteriyor. Cryptoquant’ın CEO’su Ki Young Ju, önemli miktarda USDC stablecoin’i borsalara aktığında, Bitcoin için bir sonraki boğa koşusunun başlayabileceğine inanıyor.

Bu gelişme, piyasada “satın alma gücünün” ortaya çıktığını gösterebilir. Analiste göre, USDC arzının %94’ü, hala borsa dışındı tutuluyor. Yönetici, şimdiik Tether (USDT) ve Binance USD (BUSD) gibi stablecoin’lerin kripto para borsalarına geri döndüğünü söylüyor. Verilere göre, BUSD için arzın %70’i borsalarda. USDT’de ise bu oran %25. BUSD borsa rezervi, ayı piyasalarına rağmen büyüyor, bu da yatırımcıların birikim yaptığını gösteriyor