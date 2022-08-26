Yeni YouTube yayınında piyasadaki son durumu değerlendiren analist, FED faiz kararına işaret etti ve kripto para yatırımcıları adına olası senaryolara değindi.

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Sosyal medyada “InvestAnswers” kullanıcı ismi ile bilinen kripto para analisti, yeni YouTube yayınında piyasadaki son duruma ilişkin düşüncelerini paylaştı ve güncel teknik görünümü değerlendirdi. Analist, FED faiz kararının kripto para piyasasının yakın vadedeki gidişatı adına oldukça önemli bir etken olacağını öne sürdü ve olası senaryolara değindi.

Analist, Piyasadaki Son Durumu Değerlendirdi

Yeni YouTube yayınında piyasadaki son duruma ilişkin düşüncelerini paylaşan ve güncel teknik görünümü değerlendiren kripto para analisti, FED faiz kararına işaret ederek yatırımcılar adına olası senaryolardan bahsetti. Analist, FED faiz kararının kripto para piyasasının yakın vadedeki gidişatı adına önemli bir etken olacağını savundu. FED faiz arttırımlarında yavaş yavaş sona gelindiğine yönelik düşüncelerini ifade etse de analist, son faiz kararında 100 baz puanlık bir faiz arttırımının oldukça olası olduğunu diile getirdi.

Analist, açıklanacak son faiz kararı adına 100 baz puanlık bir faiz artışının olası olduğunu belirtti ve kripto para piyasasının bu süreçte yeniden düşüşe geçebileceğini öne sürdü. Analiste göre 20.750 dolar seviyeleri, kripto para piyasasının yakın vadede yeniden düşüşe geçmesi durumunda Bitcoin (BTC) adına kritik bir destek seviyesi olabilir.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Güne düşüş ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %0,5 gibi düşük oranlı bir değer kaybı kaydetti ve 21.425 dolar seviyelerine geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, Bitcoin’deki değer kayıplarının da etkisiyle düşüş yönlü bir ivme yakaladı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının etkisiyle 1.665 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri ise 1,07 trilyon dolara geriledi.

Bu yazıda yar alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.