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Kripto para analisti Nicholas Merten, yeni YouTube yayınında Ethereum’daki (ETH) güncel teknik görünümü değerlendirdi ve olası bir yeni düşüşe dikkat çekerek kripto para yatırımcılarını uyardı. Analist, 1600 dolar ile 1800 dolar fiyat seviyeleri arasındaki direnç bandının henüz aşılamamasının, kripto para piyasasında yeni bir satış baskısına neden olabileceğini ve güncel verilerin yeni bir yükselişe işaret etmediğini dile getirdi.

Analist, Ethereum’da Olası Senaryolara Değindi

Yeni YouTube yayınında kripto para piyasasındaki güncel teknik görünümleri değerlendiren ve Ethereum (ETH) adına yakın vadede kritik bir rol oynayabileceğini düşündüğü fiyat seviyelerine işaret eden kripto para analisti Nicholas Merten, ETH’de olası bir düşüş senaryosuna dikkat çekerek kripto para yatırımcılarına bir uyarıda bulundu. Analist, kripto para piyasasında ayı piyasasının dip fiyat seviyelerine henüz ulaşılmamış olabileceğini öne sürdü ve güncel piyasa verilerinin henüz büyük bir yükselişe işaret etmediğini dile getirdi. Analiste göre 1600 dolar ile 1800 dolar arasındaki direnç bandının henüz aşılamamış olması, ETH adına yeni bir düşüş sinyali veriyor olabilir.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Şubat ayında birden fazla kez 25.000 dolar direncini test eden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), Silvergate Bank gelişmesi başta olmak üzere son haftalarda gelen güncel haber akışlarının da etkisiyle düşüş yönlü bir ivme yakaladı ve 22.300 dolar fiyat seviyelerine kadar geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, bu süreçte değer kayıplarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1570 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise son haftalardaki düşüş ile birlikte 1,11 trilyon dolar seviyelerinden 1,02 trilyon dolar seviyelerine kadar geriledi.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.