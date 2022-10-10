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Yakından takip edilen InvestAnswers’ın sunucusu anonim kripto para analisti Guy, akıllı telefonların kripto para dünyasına büyük bir yeni kullanıcı dalgası, hatta dalgaları getirebileceğini iddia etti.

Akıllı Telefonlar ve Kripto Paralar

InvestAnswers’ın sunucusu Guy, yeni bir video güncellemesinde basitleştirilmiş mobil kripto para cüzdanlarının insanların kripto paraları benimsemesine neden olabileceğini söyledi. “Mobil cüzdanın kullanımını basitleştirebilirseniz, oyunu değiştirebilirsiniz” diyen analist, Solana‘nın (SOL) yaratıcılarından Anatoly Yakovenko’nun burada devreye girdiğini ve kripto paraların kitlesel benimsenmesine yönelik çözüm için büyük planlarının bulunduğunu, akıllı telefona entegre edilmiş bir cüzdanın küresel ekonomik özgürlüğe yardımcı olabileceğini belirtti.

Analist, akıllı telefonlarının, yerleşik güvenlik özellikleri de dahil olmak üzere, kitleler için kripto para cüzdanlarını desteklemek için gerekli tüm özelliklere zaten sahip olduğunu söyleyerek şunları ekledi:

Neden akıllı telefon? Akıllı telefonu bu kadar özel yapan ne? Neden sadece bir dizüstü bilgisayar ya da internet değil? Diğer her şeyden daha fazla insanın akıllı telefonu var. Ayrıca akıllı telefonun içinde bir cüzdan olması daha iyi, daha ucuz ve daha hızlı. Ayrıca tamamen doğrulanabilir çünkü bir akıllı telefonun içinde çok önemli olan bir sürü özellik var… Parmak izleri, retina taramalar ve tüm bu tür şeyler önemli ve kritik hale geliyor. Bu da kullanıcılara işlem yapma ve kripto para konusunda çok daha fazla güven veriyor.

Solana’nın Akıllı Telefonu: Saga

Solana Labs’ın bir yan kuruluşu olan Solana Mobile, Haziran ayında Saga adlı Web3 özellikli akıllı telefonunu tanıttı. Aynı dönemde Yakovenko, akıllı telefonunun amacının kripto para işlemleri gerçekleştirmeyi ve yönetmeyi “Apple Pay kullanmak kadar şaşırtıcı” bir hale getirmek olduğunu söyledi.

Şu anda ön sipariş verilebilen Android tabanlı Saga, 1’nci jenerasyon Snapdragon 8+ işlemci, 6.67 inç OLED ekran, 12 GB RAM, 512 GB yerleşik depolama kapasitesi ve bin dolar fiyat etiketiyle piyasadaki yerini almaya hazırlanıyor.