Kripto para piyasasındaki bu son durumu değerlendiren analist, Bitcoin'deki güncel teknik görünüme dikkat çekti ve kritik fiyat seviyelerine işaret etti.

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Son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde düşüş yönlü bir ivme yakalayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), gün içerisinde de kaydettiği değer kayıpları ile birlikte 27.300 dolar seviyelerinin altına geriledi. Bitcoin’deki bu düşüş, çoğu altcoin’de de yüksek oranlarda değer kayıpları kaydedilmesine neden oldu. Öte yandan analist, piyasadaki bu son durumu değerlendirerek BTC adına kritik fiyat seviyelerine işaret etti.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde kaydettiği değer kayıpları ile birlikte 27.300 dolar fiyat seviyelerinin altına geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, gün içinde de değer kayıplarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1815 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,15 trilyon dolar seviyesine geriledi. Ayrıca Coinglass’ın güncel verilerine göre ise son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 80 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, Twitter hesabından arka arkaya yaptığı bir dizi paylaşım ile piyasadaki son durumu değerlendirdi ve BTC adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti. Analist, BTC’nin 27.800 doların üzerinde kalamaması ile birlikte değer kayıplarının 27.000 dolar seviyelerine kadar devam edebileceğini dile getirdi ve lider kripto para birimindeki mevcut konsolidasyonun bir süre daha devam edebileceğini dile getirdi. Bitcoin’in yakın vadeli düzeltme hareketlerin ardından yeniden yükselişe geçeceğine yönelik düşüncelerini dile getiren analist, Bitcoin’in yeniden 27.800 doları aşması ile birlikte değer artışlarının hız kazanabileceğini ve 30.000 dolar seviyelerine varan yeni bir yükseliş hareketi başlatabileceğini belirtti.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.