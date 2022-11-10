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Analist “Bitcoin’de Yönü Belirleyen Grup Harekete Geçti” Diyerek Müjdeyi Verdi!

Zincir üstü (on-chain) analiz platformu CryptoQuant analistlerinden MAC.D, 10 Kasım'da yayımladığı bir özet analizinde Bitcoin (BTC) için müjdeyi verdi.
15:10
10 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Zincir üstü (on-chain) analiz platformu CryptoQuant analistlerinden MAC.D, 10 Kasım’da yayımladığı bir özet analizinde, Bitcoin (BTC) madencilerin yakında iflas edeceğini belirterek, bunun bir sonraki yükselişin tetikleyicisi olabileceği belirtti.

Araştırma: Ağ Koşulları Madencileri Boğacak

Bitcoin, ABD doları karşısında birkaç gün içinde yüzde 20 değer kaybetmesinin ardından, madenciler çıkardıkları blok başına BTC’de aldıkları ödülleri ve işlem ücretlerinden daha yüksek bir maliyetle çalışmaya başlamış durumda. Bunun sonucunda madencilerin madencilik cihazlarının fişlerini çekmeye başladığı ve madencilerin masraflarını karşılamak için BTC sattıkları görülüyor.

CryptoQuant analisti MAC.D, “BTC güvenliği tüm zamanların en yüksek seviyesinde, ancak madencilik hacmi giderek düşüyor. Bu madencileri adeta boğacak” değerlendirmesinde bulundu. Zincir üstü analistinin işaret ettiği verilere göre madenci cüzdanlarından gerçekleştirilen BTC çıkışları yalnızca 9 Kasım’da 5 bin 400 BTC’yi geçti ve bu, “artan satış baskısı olarak yorumlanabilir.

MAC.D’ye göre, büyük madencilik şirketleri borçlarını ödemenin bir yolu olarak tuttukları BTC’leri toplu şekilde satmak zorunda kalabilirler ve bu da mevcut durumu daha da kötüleştirebilir. NASDAQ‘ta listelenen madencilik şirketlerinin borçlarını ödeyemediğine dair çok sayıda haber olduğuna dikkat çeken analist, şirketlerin iflas etmesi durumunda BTC satmaktan başka çarelerinin olmayacağı bir durumla karşı karşıya kalacaklarını ifade ederek şunları ekledi:

Bu nedenle, Bitcoin madencilerin para çekme grafiğini yakından takip etmek gerekiyor ve madencilerin para çekim miktarının artması halinde BTC’nin daha da düşmesi beklenebilir.

Madencilerin İflası Bitcoin’in Dibe Vurmasını Sağlayacak

Analistin işaret ettiği gibi bir madenci iflası dalgasının ardından güçlü bir yükseliş gelebilir. Geçmiş veriler, madencilerin iflas etmesi ile BTC’nin dibe vurması arasında bir korelasyon olduğunu gösteriyor. MAC.D, “Yani iflas ettiklerinde bunun BTC satın almak için bir fırsat olarak kullanılması gerekiyor” diyerek madencilerin iflas etmelerinin büyük bir satın alım fırsatı olabileceğini öne sürdü.

Öte yandan Çinli kripto gazetecisi Colin Wu ise en büyük kripto para Bitcoin’in madencilik cihazlarının bile artık kârlı işlem yapamadığına dikkat çekerek, “BTC son 7 günde yüzde 20 düşerken, veriler F2POOL Whatsminer M30S ve Antminer S17Pro gibi Bitcoin madencilik cihazlarının kapanma fiyatının altına düştüğünü gösteriyor. Ant S19 XP gibi en iyi Bitcoin madencilik cihazları elektrik tüketiminin yüzde 56’sını oluşturuyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Varlık yönetimi şirketi Capriole’un CEO’su Charles Edwards da madencilerin mevcut fiyatlarla ettikleri kâr karşısında üretim maliyetinin savunulamaz olduğunu belirterek “Birçok Bitcoin madencisi artık cihazlarını kapatıyor” yorumunu yaptı.

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