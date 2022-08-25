Analizleri yakından takip edilen anonim kripto para analisti ve trader'ı SmartContracter, en büyük kripto para Bitcoin'in (BTC) yeni kısa vadede düşüş trendinde olduğunu ancak çift haneli yükselişin kapıda olduğunu söyledi.

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Analizleri yakından takip edilen anonim kripto para analisti ve trader’ı SmartContracter, en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) yeni kısa vadede düşüş trendinde olduğunu söyledi.

Bitcoin’de Yeni Dip Arayışı

Anonim kripto para analisti ve trader’ı SmartContracter, 210 binden fazla Twitter takipçisine Bitcoin’in yeni bir dibe vurmasını beklediğini ve ardından ralli yolculuğuna başlayacağını belirterek şunları söyledi:

Düşük zaman dilimlerinde, BTC için herhangi bir rahatlama sıçraması görmeden önce en azından yeni bir dip seviyenin daha geleceğini düşünüyorum.

Analistin paylaştığı fiyat grafiklerine göre, Bitcoin, Fibonacci geri çekilme seviyelerine ve Elliott Dalga Teorisine göre 20 bin doların biraz üzerine düşebilir. SmartContracter’ın paylaştığı grafikler Bitcoin’in ana trendinin beşinci dalgasını tamamlamak üzere olduğunu ve ardından 0.618 Fibonacci düzeltme seviyesine ulaştıktan sonra üç dalgalı bir düzende yukarı yönde bir düzeltme hareketine başlayacağını ortaya koyuyor.

Elliott Dalga Teorisi, bir varlığın fiyatının ana trendinin beş dalgalı bir düzende (i, ii, iii, iv, v) hareket ettiğini, düzeltme hareketi olan alt eğiliminin ise üç dalgalı bir düzende (A, B, C) gerçekleştiğini gösterir. Fibonacci düzeltme seviyeleri, ünlü Fibonacci sayı dizisine dayalı olarak bir varlığın destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanılan bir teknik analiz yöntemidir.

Çift Haneli Yükseliş Geliyor

SmartContracter, Bitcoin fiyatının 20 bin 500 dolar civarındaki aşağı yönlü hedefine ulaştığında, daha sonra çift haneli yüzdeliklerde yükselebileceğini savunuyor:

BTC‘de bir tane daha dip arıyorum ve bu dibin gelmesinin ardından yüzde 10-15 kadar bir yükselişi görmekten mutluluk duyarım. 0.618 (Fibonacci düzeltme seviyesi) 20 bin 500 dolardan biraz daha düşük bir seviyede, bu yüzden bu mantıklı görünüyor.

En büyük kripto para Bitcoin, yazım sırasında 24 saatte kaydettiği yüzde 1,31 yükselişle 21 bin 695 dolardan işlem görüyor. Kripto para piyasalarının geri kalanı ise Bitcoin öncülüğünde toparlanam belirtileri gösteriyor. Toplam piyasa değeri ise 1 trilyon 47 milyar dolarda.