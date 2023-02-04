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Aman Dikkat: Zombi Projeler Bitcoin ve Altcoin’leri Engelleyebilir Mi?

Yılbaşından bu yana yaşanan yükselişin "kripto kışına" son verdiğini öne süren yatırımcılar daha temkinli yaklaşmak isteyebilir.
16:41
4 Şubat 2023
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bloomberg’in haberine göre yılbaşından bu yana piyasada yaşanan yükselişin “kripto kışına” son verdiğini öne süren yatırımcılar bazı durumlar göz önüne alındığında daha temkinli yaklaşmak isteyebilir.

Yatırımcılar Dikkat!

Birçok kripto savunucusu Aralık ayından bu yana elde edilen yaklaşık %40’lık kazancı, geçtiğimiz yıl yaşanan ve piyasa değerinden 2 trilyon dolar kadarını silen kargaşanın sonu olarak görüyor.

Ancak daha yakından bakıldığında, bir dizi yüksek profilli projenin iflas ettiği görülüyor. Örneğin; tZero, Cuma günü yaptığı açıklamada 6 Mart’ta faaliyetlerini durduracağını duyurdu. Ayrıca geçtiğimiz iki hafta içinde, algoritmik stablecoin Neutrino bir endeks token olarak yeniden piyasaya sürüleceğini duyururken, Solana blok zincirindeki Everlend adlı bir borç verme pazarı likidite eksikliği nedeniyle kapandığını açıkladı.

Bloomberg Opinion için yazan bir kripto yatırımcısı olan Aaron Brown, “Ekonomik temelleri olmayan kötü tasarlanmış projeler başarısız oluyor. Bu projelerin çoğu, yatırımcıların hızlı kar elde etme umuduyla kriptoya gelişigüzel fon sağladıkları dönemde anlamlıydı.” sözlerini kullandı.

Wave Financial’da merkezi olmayan finans başkanı olan Henry Elder ise “Bu kripto rallisinin pek bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Her risk varlığı merkez bankası beklentilerinin esiri olmuş durumda. Bu yüzden zayıf kripto firmaları ve projeleri muhtemelen ölmeye devam edecek.” açıklamasını yaptı.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Bu yorumlar, Bitcoin‘in %60’tan fazla düştüğü ve binlerce coin ve projenin zombiye dönüştüğü, neredeyse hiç kullanılmadığı ya da işlem görmediği geçen yılki uzun süreli ayı piyasasının ardından geldi. Bu yılki yorumlar da bunun bir sonucu olarak görülüyor ve birçok projenin sadece sözde kripto kışı nedeniyle değil, sadece kötü ürünler oldukları için başarısız olduklarının bir başka kanıtı olarak lanse ediliyor. Lider kripto para birimi Bitcoin yazının hazırlandığı sırada 23.300 dolar üzerinde işlem görüyor.

Bunlara ek olarak birçok analist, restoranlardan mağazalara kadar tüm sektörlerde yeni başlatılan projelerin çoğunun ya yanlış zamanda başlatıldıkları ya da yeterince iyi olmadıkları için başarısız olduğuna dikkat çekiyor. Örneğin; Duke Üniversitesi’nde finans profesörü olan Campbell Harvey, “Bu bir kripto sorunu değil, bu bir start-up sorunu. Bu iş dünyasında her zaman olur.” sözlerini kullanıyor.

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