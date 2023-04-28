Cyber Capital kurucusu ve CIO'su Justin Bons, kişisel Twitter hesabından bazı altcoin'ler için merkeziyetsizlik uyarısı yaptı.

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Cyber Capital kurucusu ve CIO’su Justin Bons, kişisel Twitter hesabından kripto para dünyasının dikkatini çeken açıklamalarda bulundu. Bons, en büyük kripto para Bitcoin (BTC) dahil olmak üzere XRP (XRP), Binance Coin (BNB) ve Stellar‘ın (XLM) gerçek merkeziyetsiz finans (DeFi) projeleri olmadığını iddia etti.

Merkeziyetsizlikten Uzak Olarak Gördüğü Altcoin’leri Tek Tek Sıraladı

Cyber Capital kurucusu ve CIO’su Justin Bons, başta BTC olmak üzere XRP, BNB ve XLM‘nin gerçek DeFi projeleri olmadığını savunarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bons, BTC’nin kripto paraların yükselişindeki rolünün büyük olduğunu belirtse de karmaşık finansal ürünlerini yönetme yeteneğine sahip olmadığını söyledi. Ayrıca BNB, XRP ve XLM’nin gözetimli Blockchain mimarilerinden dolayı merkeziyetsizlikten uzak olduklarını, merkezi tarafa daha yakın olduklarını iddia etti. Buna karşılık Ethereum (ETH), Cardano (ADA) ve Polkadot (DOT) dahil olmak üzere, DeFi ilkelerini gerçekten somutlaştırdığına inandığı birkaç projeyi sıraladı.

Bons’a göre belirli kripto paraların merkezileşmesi, gözetimli Blockchain mimarilerinden kaynaklanıyor. Gözetimli Blockchain’lerde kullanıcıların ağa dahil olmaları için izin alması gerekir ve ağın kuralları merkezi bir otorite veya seçkin bir grup tarafından belirlenir. Bu yapı, herkesin ağa katılabildiği ve yetkilendirmeye ihtiyaç olmaksızın işleyişine dahil olabildiği gözetimsiz Blockchain’ler karşısında tam zıt tarafta yer almaktadır.

Kripto uzmanının tweet’i kripto para dünyasınından birçok ismin tepkisini çekerken attığı bir başka tweet’inde spesifik olarak Solana‘yı (SOL) ele aldı. Bons’a göre SOL, teknik olarak merkeziyetsiz ve gözetimsiz olmasına rağmen bu niteliklere ulaşmak için güvenlik ve ölçeklenebilirliğinde tehlike oluşturabilecek ödünler veriyor.

Kripto Paralarda Merkeziyetsizlik Kavramı

Merkezi kripto paralar, merkezi varlıklar tarafından sansüre, manipülasyona ve kontrole daha açık olarak görülmektedir. Bu durum merkeziyetsizlik ve güvensizliğin temel ilkelerini zayıflatmakta, bu ilkelere zarar vermektedir. Bununla birlikte merkezi kripto paraların savunucuları, bu türdeki varlıkların daha fazla verimlilik sunduğu, mevzuata uygun oldukları ve daha iyi yönetişim sunduklarını savunmaktadırlar.