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Altın Kurdundan Bitcoin Uyarısı: Çok Daha Fazlası Gelecek, Yapabiliyorsanız Yapın

Bitcoin (BTC) karşıtı ve altın kurdu Peter Schiff, BlockFi'nin her zamanki gibi çalışmaya devam edemeyeceğini ve para çekme işlemlerini askıya aldığını duyurmasının ardından dikkat çeken bir çıkış yaptı.
13:15
11 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC)  karşıtı ve altın kurdu Peter Schiff, BlockFi’nin her zamanki gibi çalışmaya devam edemeyeceğini ve para çekme işlemlerini askıya aldığını duyurmasının ardından dikkat çeken bir çıkış yaptı. Schiff, “çok daha fazlası gelecek” diyerek dikkat çeken bir tavsiyede bulundu.

Altın Kurdu: Bitcoin’lerinizi Satın

Bitcoin‘e karşı olan duruşuyla bilinen değerli metal kurdu Peter Schiff, kripto borç ve faiz verme platformu BlockFi’nin para çekme işlemlerini askıya alarak durdurmasının ardından öngörülebilir bir gelecekte çok daha fazla şirketten benzer duyurular gelebileceğini öne sürdü. Kripto borç ve faiz verme platformunun duyuru görselini kullanarak takipçilerini uyaran Schiff, birçok insanın yapamadığına dikkat çekerek yapabilenlerin borsalardaki Bitcoin’lerinin tamamını satarak çıkış yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Şu anda kripto para borsası FTX, hacim bakımından en büyük 10 kripto para arasında para çekme işlemlerini tam kapasiteyle karşılayamayan tek borsa. Piyasa uzmanları ve sektörün önde gelen isimlerine göre, FTX çıkış yolu bulamayacak çok yakında iflasını açıklayacak. Bu da binlerce, on binlerce kullanıcının fonlarının içeride kalması ve yıpratıcı bir süreçle karşı karşıya kalınabileceği anlamına geliyor.

BlockFi’nin de potansiyel iflas dalgasına dahil olmasını FTX krizi tetiklemiş durumda. Kripto borç ve faiz verme platformu, para çekme işlemlerinin durdurulduğunu duyurmasının yanı sıra, müşterilerinden bir sonraki duyuruya kadar platforma para yatırmamaları tavsiyesinde bulundu.

Peter Schiff Kripto Paralar için Öne Sürdüğü Çöküş Tezi

Öte yandan Schiff’in en büyük kripto paranın geleceği için endişelenmesinin tek nedeni FTX krizi değil. Ünlü ekonomiste göre, en son açıklanan ABD’de Ekim ayına ilişkin enflasyon verileri Bitcoin ya da genel olarak kripto para piyasası için yakıt olarak görülmemeli. Schiff, bu tezini FTX krizinin tırmanması sırasında daha da değer kaybedecek olan kripto para piyasasının mevcut durumuna dayandırıyor. Ünlü altın destekçisi, piyasanın bu noktada girilemeyecek kadar riskli olduğuna ve Fed’in pivotunun onu potansiyel bir çöküşten kurtarmayacağına inanıyor.

Schiff’in Bitcoin‘e yönelik önyargısına rağmen, beklenmedik şekilde olumlu gelen ABD’de Ekim ayına ilişkin enflasyon verileri gerçekten de borsalar için yakıt görevi gördü ve S&P500 bir günde yüzde 5 yükseldi. En büyük kripto para ise günü ancak yeşil renkte kapabildi ve şu anda bir önceki günün kapanışına doğru elde ettiği kazanımları kaybetmeme mücadelesi veriyor. Öte yandan altcoin’lerin büyük çoğunluğunun 10 Kasım’da yatırımcılara çift haneli yükselişlerle kazanç getirdiği görüldü. Hatta bazıları FTX‘in tetiklediği çöküş öncesi seviyelere geri dönmüş durumda.

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