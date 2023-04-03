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Altcoinlerin Kralı İşte Bu! 200 Günde 4 Milyar Dolarlık Kazanç!

Kripto paraların kralı olduğunu hem fiyat hem de token ekonomisiyle ispatladı.
19:05
3 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasaların 20 bini aşkın altcoin var ancak çoğu hiçbir işe yaramayan ve yok olup gidecek rakamlardan ibaret. Fakat bazıları bundan yıllar sonra da muhtemelen hayatımızda olacak. Onlardan biri de Ethereum (ETH). Yeni internet çağının bilgisayarı olarak görülen Ethereum ağı birçok popüler uygulamaya ev sahipliği yapıyor.

Altcoin Kralı: Ethereum (ETH)

Piyasa değerine göre en büyük altcoin olan Ethereum (ETH) aynı zamanda son Merge yükseltmesiyle birlikte deflasyonist bir varlığa dönüştü. Çoğu altcoinin piyasa değerinden daha fazla miktarda ETH yaktı ve her alanda kral olduğunu ispatladı. Ethereum’un enerji yoğun proof-of-work mutabakat mekanizmasından proof of stake’e geçmesinden tam 200 gün sonra, ağın tokenomik değişikliğinin etkisi net bir şekilde ortaya çıkmıştı.

Merge gerçekleştiğinde, ağı yönetenlere verilen ödüllerin miktarını düşürdü. Daha önce uygulamaya konulan yakma mekanizmasıyla (işlemlerden elde edilen ücretlerin bir kısmının yakılması) birleştiğinde, bu durum Ether arzını azaltıcı bir etki yaratmıştır.

Ethereum Arzı ve 4 Milyar Dolar

Merge’den bu yana toplam Ether arzı 75.000 (134,5 milyon dolar) azaldı ve bu da yıllık %0,114’lük bir düşüş anlamına geliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Merge hiç gerçekleşmemiş olsaydı, toplam ETH arzı 2,2 milyon artacaktı. Bu da mevcut fiyattan yaklaşık 4 milyar dolara tekabül ediyor. Bu 217 milyar dolarlık devasa piyasa değerine rağmen ETH için oldukça büyük bir rakamdır.

Öte yandan kısa süreli bir satış baskısı ETH 2.0 sözleşmesindeki varlıkların kilidi açıldığında karşımıza çıkacak. Ethereum’un Şangay yükseltmesi stake edilmiş Ether’in kilidini açacak. Şangay, Ether stake edenlerin stake ettikleri coinleri geri çekmelerine izin verecek – ancak hepsini birden değil – ve stake havuzları ödülleri ne zaman serbest bırakacaklarını belirleyebilecek.Örneğin Coinbase, Şanghay’ın tamamlanmasından 24 saat sonra unstaking taleplerini kabul etmeye başlayacağını belirtti. Bununla birlikte, borsa ayrıca “yükseltmeden kısa bir süre sonra unstaking talebinin yüksek olacağını ve protokolün unstaking taleplerini işlemesinin haftalar veya aylar alabileceğini” belirtti. Ether stake devi Lido Finance, kod denetimleri tamamlandıktan ve iki haftalık bir güvenlik marjı gözlemlendikten sonra, stETH para çekme işlemlerinin Mayıs ortasına kadar ana ağda başlatılmayacağına dair beklentilerini paylaştı.

Bu yoğunluğun getirdiği kademeli kilitten çıkış da borsalara yeni giren arzın satış şoku ihtimalini de zayıflatacak. Herkes kilit açılışıyla ETH fiyatının düşmesini beklerken Nisan ayında tam tersi bir hareket görebilir miyiz? Kripto para piyasaları ters köşeyi sever ve bugünlerde yatırımcılar ETH fiyatının düşeceğinden emin. O halde bu ihtimal göz ardı edilmemeli.

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