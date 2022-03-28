Son 24 saatte yüzde 7’nin üzerinde artış gösteren Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 47.685 dolardan alıcı buluyor. Fiyatın 45.500 doları sert biçimde kırmasıyla birlikte 48.000 dolar sınırına bir yolculuk başladı. Şu dakikalarda 47.820 doların üzerine çıkmak için mücadele eden Bitcoin kısa ve orta vadede hangi seviyeleri ziyaret edecek?

Bitcoin (BTC) İçin Hedef Burası

Bitcoin (BTC) fiyatında, düşüş eğilimi gösteren bir teknik kurulumdan keskin bir dönüş yaşandı. Bu durum ikinci çeyrekte 58.000 dolar hedefinin de kapısını aralamış oldu. Günlük zaman diliminde, Bitcoin 27 Mart’ta yükselen üçgeninden yukarı çıktı ve çok beklenen 50.000 dolar seviyesini kendi aralığına getirdi. İlginç bir şekilde, yükselen üçgenler devam kalıplarıdır, yani genellikle, sıkılaşma aralığından çıktıktan sonra fiyatı önceki trend yönünde göndererek çözülürler.

Yükselen bir üçgen oluşturmadan önce düşüş eğiliminde olan Bitcoin, daha fazla düşüşten kaçındı. Bunun yerine, formasyonun 45.000 dolar civarındaki üst yatay trend çizgisinin üzerine çıkmayı başardı ve en son 2 Ocak 2022’de görülen 47.700 dolar seviyesini aştı.

Altcoinler Ralliye Başlayabilir

Bitcoin yükselişinin devamında alışık olduğumuz şey altcoinlerin hareketlenmesidir. Popüler piyasa analisti Peter Brandt Aralık 2018 ile Nisan 2019 arasında benzer bir üçgen deseni çizdikten sonra Bitcoin 3.100 dolardan 14.000 dolara kadar keskin bir yukarı yönlü hareket yaptı. Fraktal, Bitcoin’in üçgenin üst yatay ve alt yükselen trend çizgisi arasındaki maksimum mesafeye, yani yaklaşık 58.000 dolar ulaşabileceğini gösteriyor.

Bağımsız analisti “dave the wave”, Bitcoin‘in şu anki rekor seviyesi olan 69.000 doları yakında görebileceğimizi düşünüyor. Analist, haftalık ölçekte Bitcoin’in logaritmik destek seviyesiyle birlikte daha geniş bir artan üçgen modeline dayalı yükseliş tahminini yayınladı.

Bununla birlikte onun kurulumu, Bitcoin’in 69.000 doları kıramadıktan sonra 40.000 doların altına düşme olasılığını da ortaya koyuyor. Hem daha kısa hem de daha uzun zaman çizelgesi çizelgelerinde Bitcoin yükselen üçgenleri, son derece yükseliş görünümleri sunuyor. Kritik haftalık hareketli ortalamalar ve Fibonacci düzeltme seviyeleri göz önüne alındığında, ani aşağı yönlü riskler hala mevcuttur.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.