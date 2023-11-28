Kripto Para

Altcoin’ler İçin Kritik Soru! Sezon Öncesi Son Dipten Alım Fırsatı Mı?

Özet

  • Altcoin’lerde bir geri çekilme söz konusu.
  • Bu düşüş kritik bir soruyu ortaya çıkardı.
  • Bir altcoin sezonu öncesi son dipten alım fırsatı olabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Altcoin’ler, piyasadaki geri çekilmeye rağmen, yatırımcılarına beklenen altcoin sezonu öncesinde dipten alım yapmak için son şansı sunuyor olabilir. Solana, Cardano ve Dogecoin gibi yüksek hacimli altcoin’ler şu anda geri çekilirken, kripto analistleri birikim bölgesinden bir kırılmanın işaretlerini yakından izliyor.

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Piyasa Düzeltmesinin Ortasında Altcoin Sezonu BeklentisiAltcoin’ler Eşikte Sallanıyor

Piyasa Düzeltmesinin Ortasında Altcoin Sezonu Beklentisi

Altcoin sezonu tartışmaları, devam eden piyasa düzeltmesinin ortasında bile kripto konuşmalarına hakim olmaya devam ediyor. Ancak analistler, tam teşekküllü altcoin sezonunun henüz gelmediği konusunda fikir birliği içindeler. Ayrıca bunun son dip alım fırsatı olup olmayacağı konusunda da farklı fikirler var.

Altcoin’ler geçici bir geri çekilme yaşarken, piyasa gözlemcileri bunu yatırımcıların çok beklenen altcoin sezonundan önce pozisyon biriktirmeleri için potansiyel bir aşama olarak görüyor. Analist Jacob Canfield, Bitcoin hakimiyetindeki mevcut düşüşe dikkat çekerek, çoğu altcoin’in Bitcoin karşısında geride kalmasına rağmen dolar karşısındaki performanslarının kayda değer ölçüde olumlu olduğunu belirtiyor.

Canfield gerçek altcoin sezonunun Bitcoin hakimiyetinde bir düşüş başladığı zaman söz konusu olabileceğini belirtiyor. Bitcoin hakimiyeti şu anda %52,8 seviyesinde bulunuyor. Hakimiyet, bu ay altcoin’lerin direnç göstermesi ve piyasa devine karşı ivme kazanmasıyla azaldı.

Altcoin’ler Eşikte Sallanıyor

Son ralli kripto para piyasasının toplam değerini 18 ayın en yüksek seviyesi olan 1 trilyon 500 milyar dolara çıkardığı için analistler, altcoin’leri yakından izliyor. Özellikle de altcoin’ler, aylık zaman diliminde nadiren görülen golden cross’un da (altın kesişim) gösterdiği gibi, potansiyel bir kırılmanın eşiğinde duruyor. Bu teknik gösterge, son ralliyle birleştiğinde, ufukta bir yükseliş eğiliminin olduğunu gösteriyor.

Analist “Muro”, özellikle Ethereum için hafif bir düzeltme öngörüyor. Ancak altcoin’ler için olumlu bir görünümün olduğunu belirtiyor. Kısa vadeli dirençle karşılaşmasına rağmen, genel hava destek seviyelerinin yakınlarda olduğunu ve kısa bir düzeltmenin ardından yükselişin önünü açtığını gösteriyor.

Kripto traderı “Jelle”, “Birkaç haftalık konsolidasyonun ardından, altcoin’ler yeniden iyi görünmeye başlıyor” diyerek aynı fikirde olduğunu belirtti.

Bugünün piyasa dinamikleri, toplam piyasa değerinin yüzde 1’lik bir düşüşle 1 trilyon 450 milyar dolara gerilemesiyle daha derin bir geri çekilmeyi ortaya koyuyor. Piyasa Kasım ayı boyunca nispeten yatay seyrederken, Solana (SOL), Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE) ve Tron (TRX) gibi yüksek hacimli altcoin’ler yüzde 3 ila yüzde 5 arasında değişen düşüşlere tanık oluyor.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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