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Altcoin Zorlu Piyasa Koşullarına Rağmen Performansıyla Dikkat Çekiyor!

Popüler köpek temalı kripto para Shiba Inu'nun (SHIB) Haziran ayının en düşük seviyesi olan 0,000007 dolardan başlayan toparlanışı, kripto para piyasalarını çevreleyen olumsuz havaya rağmen tüm hızıyla devam ediyor.
17:55
31 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Popüler köpek temalı kripto para Shiba Inu‘nun (SHIB) Haziran ayının en düşük seviyesi olan 0,000007 dolardan başlayan toparlanışı, kripto para piyasalarını çevreleyen olumsuz havaya rağmen tüm hızıyla devam ediyor. SHIB, art arda ikinci pozitif ayını kapatmaya hazırlanıyor.

SHIB ve BONE İkilisinin Performansı

Fed Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole Sempozyumu’nda yaptığı konuşma ile merkez bankasının faizleri yükseltmek için agresif tutumunu sürdüreceğine dair sinyaller vermesi sonra kripto para piyasaları geçtiğimiz hafta Cuma günü yeniden düşüşe geçti. Powell’ın şahin açıklamaları nedeniyle başta Bitcoin olmak üzere, Ethereum ve Shiba Inu gibi birçok büyük altcoin son aylardaki kazanımlarının ya tamamını ya da önemli bir kısmını kaybetti.

Temmuz’u yüzde 13,04’lük pozitif bir kazanımla yeşil bölgede kapatmayı başaran Shiba Inu, fiyat hareketleri açısından karışık bir Ağustos ayını geride bırakmaya hazırlanıyor. SHIB, 14 Ağustos’tan kripto para piyasalarının en çok değer kazanan varlığı oldu ve 0,0000126 dolardan yüzde 40’lık bir yükseliş yaptı. Altcoin, geri çekilmeden önce 15 Ağustos’ta 0,0000179 dolara kadar çıktı. Boğalar, 25 Ağustos’ta yükseliş trendini yeniden canlandırmaya çalıştı ve SHIB fiyatı, ayıların gelmesinden önce 0,0000148 dolara yükseldi. SHIB fiyatı, Ağustos ayında yüzde 2,70 yükseldi ve altcoin’in ayı yeşil ile bölgede kapatması için 0,0000114 doların üzerinde aylık kapanış yapması gerekiyor.

Öte yandan Shiba Inu ekosisteminin yönetişim token’ı BONE, 48 saat içinde yüzde 150’ye varan oranda yükselerek adeta şov yaptı ve ticaret hacminde yüzde 447 gibi çarpıcı bir artış görüldü. BONE da SHIB’e benzer şekilde art arda üçüncü pozitif ayını kapatmaya hazırlanıyor ve Ağustos ayında yüzde 184 gibi inanması güç bir yükseliş kaydetti.

Shiba Inu Fiyat Analizi

Shiba Inu, 28 Ağustos’ta 0,000012 dolardaki destek seviyesinin altına düştü ve mum kapanışı yaptı. Ancak ayıların altcoin üzerinde henüz güç gösteremediği görülüyor. Bu da boğaların dipten birikim yaptıklarının bir işareti.

Boğalar, günlük MA 50’den 0,000012 dolara yakın bir noktadan fiyatı yükseltmeye çalışıyor. Boğaların başarılı olması durumunda Shiba Inu’nun fiyatı önce 0,0000148 dolara ve ardından 0,0000179 dolara kadar yükselebilir. SHIB, RSI’nın bir konsolidasyon veya aralık ticaretinin göstergesi olmasından dolayı 0,0000116 dolar ila 0,0000148 dolar arasındaki kilit bölgede vakit geçirebilir.

SHIB, yazım sırasında 24 saatte kaydettiği yüzde 0,74 düşüşle 0,00001239 dolardan alınıp satılıyor.

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