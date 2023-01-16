Kripto paralarda geçtiğimiz son 3 gün tamamen yükseliş etkisinde geçti. Bazı altcoin'ler ise Bitcoin önderliğinde bunu daha net şekilde yaşadı.

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Solana (SOL), Serum (SRM) ve FTX Token (FTT) kripto rallisinin ön saflarında yer aldı. Tüm bu coin’ler FTX kripto borsasına bağlı olmalarına ve şirket iflas başvurusunda bulunduğunda bunun için çok acı çekmelerine rağmen, büyük bir geri dönüş gerçekleştirmeyi başardılar. Bu üç coin şu anda en fazla piyasa kazancına sahip kripto paraların başında yer alıyor, ama neden?

Serum, Solana ve FTT Önde ve Merkezde

Geçtiğimiz hafta boyunca, kripto piyasasının çoğunluğu, FTX çöküşünden bu yana görülmemiş seviyelere ulaşan Bitcoin’in ayak izlerini takip ederek yükselişe geçti. Bu yeşil hareket hafta boyunca devam edebilir. Bazı kripto para birimleri bunu daha da ileri götürebilir. Özellikle iflas eden FTX borsasıyla bağlantılı olan Serum, FTT ve Solana olmak üzere üç kripto para birimi önemli kazançlar elde etti.

FTX’in diğer token varlıklarına kıyasla nispeten az miktarda tuttuğu Serum (SRM), geçtiğimiz hafta muazzam bir yükseliş yaşadı. Kripto para birimi, bu süre zarfında üç haneli kazançlar kaydedebilen birkaç varlıktan biri oldu. SRM’nin fiyatı son 7 günde %179’un üzerinde artış gösterdi ve bir noktada fiyatı 0,65 doların üzerine çıkarak FTX öncesi çöküş seviyelerine geri döndü. Aynı zamanda Coinmarketcap’teki en trend coin’lerden birisi oldu.

Serum’un izinden giden FTT Token, FTX’in resmi token’ı olarak biliniyor ve çöküş döneminde büyük zorluklar yaşadı. FTT, iflas başvurusunun ardından 1 doların altına düşmüş ve kripto piyasasındaki konumunu ciddi şekilde etkilemişti. Ancak, geçtiğimiz hafta en iyi performans gösterenlerden biri olarak ortaya çıktı. Fiyatı %170’in üzerinde artış göstererek 2,5 doların üzerinde işlem görmeye başladı.

Solana’da durum biraz daha farklıydı. Solana’nın hikayesi bu rapordaki diğerlerine kıyasla biraz daha eskiye dayanıyor ancak muazzam bir performans sergiledi. SOL ilk olarak BONK meme coin’in popülerliğinin ardından daha fazla önem kazanmaya başladı. Ancak bu performansını mini boğa koşusuna taşıdı ve o zamandan beri iyi bir performans sergiliyor.

SOL’un fiyatı geçen hafta %41’den fazla artarak SRM ve FTT’den çok daha az yükseldi. Ancak SOL’un bir aydan daha kısa bir süre önce 10 doların altında işlem gördüğü ve 27 dolarla zirve yaptıktan sonra şu anda 23 doların üzerinde seyrettiği göz önüne alındığında daha da etkileyici hale geliyor.

FTX ile İlgili Bu Tokenları Ne Yönlendiriyor?

Şu anda, genel piyasa boğa koşusu dışında bu kripto para birimlerinin toparlanmasının arkasında belirgin bir itici güç yok. Genel olarak FTX’e daha fazla maruz kalmasını sağlayan bir şey, FTX US’in eski CEO’su Brett Harrison’ın kripto borsasında geçirdiği zamanla ilgili hikayesini paylaşmak için bir Twitter paylaşımı yapmış olması olabilir.

Yazının genel tonu olumsuz olmasına rağmen, bu kripto paraların performansını gerçekten etkilemedi. Serum, gönderinin yazılmasından bu yana geçen 24 saat içinde yalnızca %2’den az daha az kayıplar kaydederken, Solana %3,41’lik kazançla yeşil renkte kaldı. FTT, bir günlük dönemde %2,16 ile en büyük kaybı yaşayan olmuş gibi görüyor.

Bu coinlerin yükselmeye devam edip etmeyeceği sorusu tamamen piyasa hareketine bağlı. Fiyatlarını belirleyen herhangi bir olay olmadığından, bu süre zarfında Bitcoin’i yakından takip eden genel altcoin piyasası söz konusu. Bitcoin fiyatında bir geri çekilme olursa, bu altcoinler arasında da bir geri çekilme beklenilebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.