Bitcoin düşüyor ve analiste göre yakında büyük hareket başlayacak. Popüler bir altcoin için 5 doların altına işaret etti.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 16.580 dolarda bulunuyor. Volatilite yeniden yükselmeye başladı. Ancak yatırımcılar tekrar düşüşlerin başlamasını beklemiyordu. Popüler bir analist bugün akşamüzeri Türk yatırımcıların da yakından takip ettiği bir altcoin için kritik bir hedef verdi. Peki kısa vadede popüler analist hangi seviyeleri bekliyor? Bitcoin için öngörüleri neler?

Chainlink (LINK) 2023

Yüz binlerce yatırımcı tarafından takip edilen Rekt Capital takma isimli analist yakın zamanda LINK fiyatının 5 dolar ve hatta altına düşmesini bekliyor. Oracle çözümü anlamında piyasada neredeyse tekel olan Chainlink’in yerel tokeni bile ayı piyasalarında payına düşeni aldı. Popüler analist bugün yaptığı paylaşımda şunları söyledi.

“LINK’in, bir çöküşün başlangıcını teyit etmek için siyah (Aralık desteği) altında düşüş eğilimli bir Aylık Kapanış gerçekleştirmesi ihtimali giderek artıyor. Bu durum LINK fiyatının 5 doların altına düşmesine neden olacak”.

Analistin paylaştığı grafiğe göre 6,2 dolar üzerinde aylık kapanış gelmezse LINK yatırımcıları 4 dolara kadar düşen bir fiyat görebilir. LINK Token yazı hazırlandığı sırada 5,74 dolardan alıcı buluyordu.

Bitcoin Ne Olacak?

Analistin kral kripto para birimi için farklı görüşleri var. Bitcoin fiyatı bir süredir turuncu renkli 200 haftalık Hareketli Ortalamayı bir dirence dönüştürdü. 2022 yılında olmaz denilen birçok şey oldu ve Bitcoin 20.000 doların da altına inerek önceki ATH seviyesinin altına düşmeme kuralını da ihlal etti. Rekt Capital aşağıdaki grafiği paylaşarak şunları söyledi;

“BTC ilk kez turuncu renkli 200 haftalık Hareketli Ortalamayı bir dirence dönüştürdü. Ama aynı zamanda BTC’nin 200MA’nın altındaki Makro Çift Dip’in ilk dibini oluşturduğu ilk zaman olabilir 200MA yeni bir yükseliş trendi için değerli bir kırılma noktası olabilir.”

Buna göre ilk dip oluştuysa ikinci dip için fiyatın grafikte gösterilen bölgeye doğru hızlı bir yükseliş yapması lazım. Geçmiş yıllardaki hareketlere göre yapılan tahminler bugüne kadar son 1 yılda pek başarılı olmadı. Ancak bu da başarısız olursa artık Bitcoin fiyatının göreceği dibe dair çok daha umutsuz söylemler toplulukta yayılacaktır. Capo gibi birçok analist fiyatın 12.000 dolara kadar düşerek tarihi diplerinden birini yapacağını söylüyor.