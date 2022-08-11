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Yakından takip edilen popüler kripto para analisti InvestAnswers sunucusu, altcoin’lerin Bitcoin (BTC) karşısında oldukça iyi performans göstermesinin kendisini etkilendiğini ama sıranın BTC’ye geldiğini iddia etti. Analiste göre en büyük kripto para tüm zamanların en yüksek seviyesinin yolculuğuna çıkabilir.

Altcoin’ler ve Bitcoin

InvestAnswers sunucusu 440 binden fazla YouTube abonesine, altcoin‘lerin yüzde 94’ünün şu anda BTC Dominance grafiğinde Bitcoin’den daha iyi performans gösterdiğini, zirveye ulaştıklarına ve BTC‘nin yeniden yükselmeye hazır olduğuna inandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

En büyük 50 kripto paranın yüzde 75’i son 90 günde Bitcoin’den daha iyi performans gösterdiğinde, altcoin sezonu olur ve yüzde 75’in çok üzerindeyiz, bu oldukça şaşırtıcı, oldukça etkileyici, ancak ne olursa olsun aşağı düşüyor. Bu nedenle Bitcoin Dominance’ın yakında tekrar yükselişe geçmesini bekleyin. Şu anda konuştuğumuz gibi bunun olduğunu zaten görüyoruz. Bu yüzden ilerlerken her şeyin bir dalgasının olmasını bekleyin.

BTC Dominance veya BTC Hakimiyeti grafiği, toplam kripto para piyasalarının değerinin ne kadarının Bitcoin’de olduğunu gösterir. Yükselen bir BTC Dominance grafiği, Bitcoin’in diğer kripto paralardan daha hızlı yükseldiğini veya altcoin’lerin değer kaybettiğini, piyasa değeri ile en büyük kripto paranın değerini arttığını gösterir.

100 Bin Dolar Beklentisi

Analist daha sonra, Bloomberg Intelligence’ın kıdemli emtia stratejisti Mike McGlone’ın altı haneli Bitcoin beklentisi için yaptığı son değerlendirmeyi ele aldı. Analistin işaret ettiği gibi, McGlone, düşen fiyatların petrolü varil başına 50 doların altına iteceğine ve karşılığında dünya çapındaki deflasyonist baskıların altını ons başına 2 bin doların üzerine çıkaracağını, ayrıca Bitcoin fiyatını 100 bin dolara taşıyacağını savunmuştu.

InvestAnswers sunucusu, McGlone’un Bitcoin öngörüsü hakkında şunları söyledi:

Burada, olası yolun BTC’yi nasıl 100 bin dolara götürebileceği dair bazı uzatma satırları ekledim. Oraya ne zaman gidebiliriz? Belki 2023 yazına kadar. Kim bilir? Ama olursa böyle bir şeye benzeyecektir. Ama önce tüm zamanların en yüksek seviyesine geri dönmeliyiz. McGlone’un masaya yumruğunu vurması ve ‘Bu sadece zaman meselesi’ demesi gerekiyor. Göreceğiz.

McGlone, hem Ocak hem de Mart aylarında benzer bir öngörüde bulunmuş ve en büyük kripto para Bitcoin‘in 100 bin dolara ulaşmasını beklediğini söylemişti.