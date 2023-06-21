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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), sabahki yükselişini hiçbir aksaklık olmadan sürdürüyor ve an itibarıyla 29.000 doların üzeri görüldü. BTC fiyatının yaşadığı bu ani yükseliş, tabii ki bütün kripto para piyasasına yaradı. Altcoinlerin de yavaş yavaş tamamen yeşile dönmesi, altcoin sezonu iddialarını güçlendiriyor. Peki beklenen altcoin sezonu gerçekten geldi mi?

BTC Harekete Geçti

Kripto para piyasasının toplam değeri, düzeltmesini durdurdu ve yeniden yükselişe geçti. Bitcoin ise uzun süreden sonra tekrar piyasa hakimiyetini %50’nin üzerine çekerek aslında altcoin yatırımcılarına mesaj verdi. Buna rağmen altcoin yatırımcılarının umudu sürüyor ve olası bir altcoin sezonu beklentisi artıyor. Altcoinlerin toplam piyasa değeri (ALTCAP), 4 Haziran tarihinde başlayan sert bir düşüş ile, yükseliş odaklı grafiğinin dışına çıkmıştı. ALTCAP, buna rağmen TOTALCAP olarak bilinen BTC de dahil bütün kripto para sektörünün toplam değerini takip eden grafikten daha iyi bir teknik yapıya sahip.

TOTALCAP, 15 Nisan tarihinden bu yana bir düşüş paralelinde ilerliyor ve içerisinde bulunduğu düşüş kanalı, aslında durma noktasına gelindiğine işaret ediyor. Uzun süreden beri aynı formasyonda olan TOTALCAP, bugün beklenen kırılımı yaptı ve yükseliş yapısı baskın geldi. TOTALCAP, 15 Haziran tarihinde 980 milyar dolarlık destek noktasına çekildi ve buradan yavaş yavaş yükselişe geçti. Ancak bu yükseliş altcoinler ile değil, BTC ile başladı.

TOTALCAP kritik 1,15 trilyon seviyesini kırıp yeni bir yapıya geçiş yaparken altcoinler için benzer bir şey söylemek oldukça zor gözüküyor. Altcoin piyasasına ve ALTCAP grafiğine bakıldığında, 500 milyar dolarlık destek noktasından alınan tepkinin çok zayıf olduğu görülüyor. Bununla beraber RSI indikatörünün 50 seviyesinin altında olması da ek bir kötü haber.

Altcoin Sezonu Henüz Gelmedi

Bu kapsamda ALTCAP için aynı destek noktasına geri dönüş beklenebilir. Yatırımcıların burada beklemesi gereken destek ise 440 milyar dolar olarak biliniyor. Eğer BTC 30.000 dolar üzerine çıkar ve burada yatay seyrederse, ALTCAP için olumlu bir hareketlilik görülebilir. Ancak şu an için yaşanacak ALTCAP özelindeki yükselişler, boğa tuzağı olabilir.

Buna rağmen belirli altcoinlerde istisnai yükselişler görülebilir ve bu durum genel piyasa değişimi yaratmayacaktır.