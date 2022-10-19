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Alınan Karar Bu Ülke İçin Dönüm Noktası Olabilir! Büyük Kripto Para Hamlesi!

Dünya genelinde kripto paralarda sıkıntılar birbiri ardına ortaya çıkıyor olsa dahi ülkeler gelecek için adımlar atmaktan geri durmuyori
22:40
19 Ekim 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Merkez bankası dijital para biriminin (CBDC) küresel olarak benimsenmesi, kripto piyasasında artan dalgalanmanın ortasında gözle görülür bir yükseliş sergiliyor. Bunu yansıtırcasına Hong Kong yönetimi de CBDC’yi kullanan bu ülkeler arasına girmek konusunda bir karar almış gibi görünüyor.

Hong Kong CBDC İçin Düzenleme Yapıyor

Raporlara göre, Hong Kong Para Otoritesi (HKMA) “dijital Hong Kong dolarının” piyasaya sürülmesi için hazırlıklar yürütüyormuş gibi görünüyor. HKSAR İcra Kurulu Başkanı Lee Ka Chiu John, piyasanın stablecoin’in düzenlenmesine ilişkin görüşünü incelediğini bildirdi. Bununla birlikte, otoritenin aldığı karar sonrasında Dijital Hong Kong doları için hazırlık çalışmaları başlamış gibi görünüyor.

Başkan Lee Ka Chuin, hükümetin, sanal varlıklar için yasal bir lisanslama rejimi getirmek amacıyla bir taslak teklif sunduğunu da sözlerine ekledi. Bununla birlikte, Para otoritesi, stablecoin’lerin düzenlenmesi konusunda piyasanın bakış açısından bilgi edinmek için özel olarak görevlendirilmiş durumda.

Bu, düzenlemeleri uluslararası düzenleyici tavsiyelere uygun tutmak için yapılır. Bununla birlikte, kurallar yerel koşullar göz önünde bulundurularak oluşturulmaktadır.

Hong Kong para otoritesi, Dijital Hong Kong doları üzerinde hazırlık çalışmalarına başladı. Otorite ayrıca testi genişletmek için çeşitli kurum ve kuruluşlarla da çalışma yoluna gidebileceği konusunda bilgi paylaştı.

Merkez Bankası Destekli Token’lere Talep Arttı

Son zamanlarda yaşanan gelişmelere göre, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) dünya çapında yaklaşık 100 ülkenin CBDC’ye ilgi gösterdiği raporlarla bildirilmişti. Ancak, merkez bankası destekli para birimleri ya araştırma ya da geliştirme aşamasında ki bu da onların daha önünde uzun bir yolları olduğunu gösteriyor.

Şu an itibariyle Nijerya ve Bahamalar CBDC’lerini tam olarak başlatan iki ülke. Temmuz 2022’ye kadar 15 ülkenin CBDC’si pilot aşamasındaydı. Diğer 15 ülke ise şu anda kavram kanıtı aşamasında bulnuuyor. Bununla birlikte, yaklaşık 65 ülke hala araştırma aşamasında görünüyor.

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