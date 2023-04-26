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  •   Algorand (ALGO) Bu Seviyeyi 1 Kere Daha Test Etti! Fiyat 0.2347’ye Gidecek Mi? İşte Grafikler!

Algorand (ALGO) Bu Seviyeyi 1 Kere Daha Test Etti! Fiyat 0.2347’ye Gidecek Mi? İşte Grafikler!

Kripto yatırımcılarının severek takip ettiği altcoin'lerden olan Algorand desteğe temas ettikten sonra bir miktar yükseldi. Peki şu anda ne durumda?
14:30
26 Nisan 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Algorand (ALGO) trend ve swing oyuncuları için cazip bir seviyeye düştü. Varlık, aralığının alt sınırı olan 0,1805 doları tekrar test etti ve uzun mum çubuğu fitillerinin de gösterdiği gibi boğalar basın zamanında sahadaydı. Bununla birlikte, satış dalgası hala beliriyor ve gelecek haftaki FOMC duyurusu ile birleştiğinde; herhangi bir şahin duruş boğaları zayıflatabilir.

ALGO İçin Son Durum

Mart ortasından bu yana ALGO 0,1805 dolar – 0,2347 dolar aralığında işlem görerek paralel bir kanal formasyonu çizdi. Yazım zamanında, fiyat hareketi 0,1805 dolarlık alt sınırı yeniden test etti. Bu seviye aynı zamanda Mart ayının en düşük seviyeleriyle aynı hizada yer aldı.

Düşen 50-EMA ve 200-MA, yazım sırasında satıcıların üstünlük sağladığını gösterdi. Buna ek olarak, Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı satım bölgesindeydi ve satıcının kaldıracını yineledi.

Dolayısıyla, 0,1805 dolarlık destek kırılabilir ve ALGO/USDT çifti Aralık ayının en düşük seviyesi olan 0,1604 dolarda gevşeyebilecek uzun bir düşüş trendine girebilir. Böyle bir durumda, 0,1805 doların altında kapanırsa ALGO’yu kısaltmak iyi bir risk oranı sunabilir.

Bununla birlikte, 0,1900 dolar engelinin aşılması, alıcıların çekiş kazandığını gösterebilir ve yukarıdaki tezi geçersiz kılabilir. Hareket, paritenin kanalın orta aralığı olan 0.2076 dolar ve 50-EMA’ya (0.2003 dolar) doğru yükseldiğini görebilir. 200-MA’yı geçen bir hareket, pariteyi yakınlaştırmaya ve güçlü dirençle karşılaşmadan önce 0,2347 dolarlık üst aralık sınırını yeniden test etmeye ayarlayabilir.

Algo Fonlama Oranları Olumluydu

ALGO’nun fonlama oranları son birkaç gün içinde nispeten olumlu seyretti. İstikrarlı talep türev piyasasında yükseliş eğilimine işaret ediyor.

Ancak, açık faiz (OI) oranları aynı dönemde dalgalandı. Basın saatine göre OI yatay seyrediyordu ve bu da yukarı ya da aşağı yönde olası bir dönüşe işaret ediyordu. ALGO 0,20 dolara ulaştığında OI yükselirse, bu yükseliş hissiyatına ve olası bir toparlanmaya işaret edebilir.

Bununla birlikte, OI ve fiyattaki bir düşüş, olası bir düşüş kırılmasına işaret edebilir; bu nedenle, yatırımcılar bu cepheyi Bitcoin’in (BTC) fiyat hareketiyle birlikte takip edebilirler.

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