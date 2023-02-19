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Her hafta kripto para piyasalarını etkilemesi muhtemel kritik gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz. Volatilite artacak. Makro ekonomik gelişmelerin fiyat üzerindeki etkisini hep birlikte yaşayarak gördük ve fiyat dalgalanmalarına neden olması muhtemel kritik gelişmelere önceden hazırlanmak önemli. Peki bu hafta kripto paraları etkileyecek hangi gelişmelere odaklanmalıyız?

Kripto Paralar Önemli Gelişmeler

Son enflasyon ve TÜFE verisi beklentinin üzerinde geldi ve bu durum BTC cephesindeki yükselişi bir miktar sınırlandırdı. Ani düşüşler yaşansa da yoğun talep nedeniyle kripto paralar önemli ölçüde yükseldi. Peki bu hafta kripto paraları ilgilendiren hangi önemli gelişmelere şahitlik edeceğiz? Yatırımcıların hangi gün nelere dikkat etmesi gerekiyor?

20 Şubat Pazartesi

ABD Piyasaları Kapalı (Başkanlar Günü, Tatil)

AGIX ve SDAO Listeleme (Huobi)

21 Şubat Salı

17:45 ABD Üretim PMI (Beklenti: 47,3 Önceki: 46,9)

17:45 ABD S&P Global PMI (Beklenti: 47,5 Önceki: 46,8)

18:00 ABD Mevcut Ev Satışları (Beklenti: 4,10M Önceki: 4,02M)

22 Şubat Çarşamba

22:00 Fed Toplantı Tutanakları

23 Şubat Perşembe

13:00 Euro Bölgesi Enflasyon (Beklenti: %8,6 Önceki: %8,5)

16:30 ABD GSYİH (Beklenti: %2,9 Önceki: %2,9)

16:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Beklenti: 200K Önceki: 194K)

18:50 Fed/Bostic Konuşacak

24 Şubat Cuma

16:30 ABD Çekirdek PCE (Beklenti: %0,4 Önceki: %0,3 – Aylık)

16:30 ABD Çekirdek PCE (Beklenti: %4,3 Önceki: %4,4 – Yıllık)

18:00 ABD Yeni Konut Satışları (Ocak) (Beklenti: 619K Önceki: 616K)

18:15 Fed/Mester Konuşacak

Shiba Coin Listelemesi (Binance US)

25 Şubat Cumartesi

ImmutableX (IMX) Kilit Açılışı (19,3 Milyon $)

Kripto Paralar İçin Dikkat

Gün gün gidelim öncelikle Pazartesi günü tatil olduğu için ABD hisse senedi piyasaları Bitcoin üzerinde etkili olamayacak ve ani yükselişler için müsait bir zaman. Salı günü PMI verileri geliyor bunlar bize ekonomideki soğumanın devam edip etmediğini söyleyecek. Eğer beklenti altı gelirse Fed’in biraz daha yumuşaması gerektiğini anlayacağız bu durum kripto paralarda yükselişi tetikler. Beklenti dahilinde geldiğinde piyasayı etkilemez anca 50’ye yakın hatta üzerinde geldiği senaryolarda BTC cephesinde düşüş görülebilir. Çarşamba günü gelecek toplantı tutanakları piyasa üzerinde fazlasıyla etkili oluyor. Burada sürpriz detaylar arayacağız Fed’in geleceğe dair planları, dezenflasyonist sürece tutanaktaki muhtemel vurgusu gibi detaylar piyasayı hareketlendirecektir.

Perşembe günü GSYİH bize ABD’nin resesyondan ne kadar uzaklaştığını söyleyecek. Unutmayın resesyon kripto paraları da olumsuz etkileyecek bir ortamdır. Yine aynı gün işsizlik haklarından yararlanma başvurusu ile istihdamın ne denli güçlü olduğu anlaşılacak, beklenti üzerinde gelmesi kripto paraları rahatlatır. En kritik gün Cuma diyebiliriz çünkü Fed önümüzdeki ay yapacağı toplantıda kararını verirken PCE verisini fazlasıyla dikkate alacak. PCE, ABD halkının mal ve hizmetlere yaptığı harcamaların bir ölçüsüdür. Enflasyonun öncü göstergesi olduğu için büyük volatilite başlatabilir. Shiba Coin listelenmesi yine SHIB özelinde hype getirebilecek bir gelişme ve Fed üyelerinin konuşmaları, yapacakları açıklamalar önemli olacak.