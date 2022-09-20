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Gece saatlerinde ortaya çıkan bir mahkeme başvurusuna göre trade şirketi Alameda Research, iflasını duyuran kripto kredi ve faiz platformu Voyager Digital‘e 200 milyon dolarlık kredi borcu için geri ödeme yapmaya hazırlanıyor.

Ödeme 30 Eylül’e Kadar Yapılacak

Voyager Digital, New York’taki federal iflas mahkemesinden kripto para ticaret şirketi Alameda Research‘e verdiği ve büyük ölçüde kripto para ile verilen kredinin çözüme ulaştırılması için talepte bulundu. Mahkeme başvurusuna göre Alameda Research, anapara ve kredi borcunda 6 bin 553 BTC (yaklaşık 128 milyon dolar) ve 51 bin 204 ETH (yaklaşık 70 milyon dolar) ve daha küçük miktarlardaki diğer yedi kripto parada ödeme yapacak. Mahkeme belgesinde, kredi borcu ödemesinin 30 Eylül’e kadar yapılacağı belirtiliyor.

Voyager Digital’e kredi teminatı olarak Alameda Research’e ait yaklaşık 112 milyon dolar değerinde 4 milyon 650 bin FTX Token (FTT) ve yaklaşık 49 milyon dolar değerinde 63 milyon 750 bin Serum (SRM) tutuyor. Eğer her şey yolunda giderse, Voyager Digital daha sonra Alameda Research’den kredi teminatı olarak aldığı kripto paraları geri gönderecek.

“Sam Bankman-Fried” Figürü

Haber, Voyager Digital’in Haziran ayında New York’ta Bölüm 11 iflas başvurusunda bulunduktan sonra varlıklarını açık artırma yoluyla satmasıyla geldi. Teklif verenler sürecin bir parçası olarak gizli tutulsa da dev kripto para borsası FTX ve Alameda Research Temmuz ayında Voyager Digital’in alacaklılarına likidite sağlama teklifinde bulunarak şirketi iflastan kurtarma girişiminde bulunmuştu. Alameda Research ve kurucusu Sam Bankman-Fried‘in Voyager Digital’i kurtarmak istemesi dışında sektörün iyiliğini düşünmekten ötesi var. Voyager Digital’in 17 Haziran tarihli bir basın açıklamasında Alameda Research’ün tek büyük hissedar olarak ön plana çıktığı görülmüştü. Alameda Research, şirketin yüzde 11,6’lık hissesine sahip. Dolayısıyla Voyager Digital’in kurtulması demek, Alameda Research’ün de büyük bir zarardan kurtulması anlamına geliyor.

Alameda Research ile yakın bağları bulunan kripto para borsası FTX, kripto kredi sektöründeki art arda çöküşlerin ardından iflasını duyuran ya da iflasın eşiğine gelen birden fazla şirketin kurtarılması için yaptığı girişimlerle gündemde. Kripto para borsası, Haziran ayında kripto kredi platformu BlockFi’nin para çekme işlemlerini durdurmasının ardından 250 milyon dolar değerinde kredi tahsis etmiş ve şirketi doğrudan satın alma niyetini ortaya koymuştu.