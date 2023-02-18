Tesla CEO'su Elon Musk ve Ark Invest CEO'su Cathie Wood gibi birçok piyasa lideri, piyasa koşullarını altüst eden ve resesyon riski taşıyan sürekli faiz artırımları nedeniyle ABD Merkez Bankası'nı (Fed) hedef almaya devam ediyor. Öte yandan Fed'in yeni yılla birlikte faiz artırımlarında frene basmış olması küresel piyasalarda yükseliş beklentisinin artmasına neden olmuş durumda.

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Tesla CEO’su Elon Musk ve Ark Invest CEO’su Cathie Wood gibi birçok piyasa lideri, piyasa koşullarını altüst eden ve resesyon riski taşıyan sürekli faiz artırımları nedeniyle ABD Merkez Bankası’nı (Fed) hedef almaya devam ediyor. Öte yandan Fed’in yeni yılla birlikte faiz artırımlarında frene basmış olması küresel piyasalarda yükseliş beklentisinin artmasına neden olmuş durumda.

Cathie Wood’dan Dikkat Çeken Açıklamalar

En güçlü Bitcoin (BTC) destekçilerinden Ark Invest’in CEO’su Cathie Wood, kişisel Twitter hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu ve Fed’in ‘acımasız faiz artırımlarının’ sonuna yaklaşmasıyla büyüme hisselerinin ve inovasyona dayalı yatırım stratejilerinin zararları azaltacağını belirterek “ARKInvest beş yıllık bir yatırım bilincine sahip. Tarihin en acımasız faiz artırımı döngüsü sona ermek üzere olduğuna göre genel olarak büyüme hisseleri ve özel olarak inovasyona dayalı stratejilerin kayıpları telafi etmesi beklenebilir.” dedi.

Ark Invest, son dönemde aktif hisse senedi yönetimi stratejisinin bir parçası olarak Coinbase (COIN) ve Tesla (TSLA) hisselerini görece dip seviyelerden yoğun bir şekilde satın almasıyla gündeme geliyor. Şirket, 14 Şubat’ta hisse senedi fiyatının 58 doların altına düşmesiyle birlikte toplam 14 bin 636 COIN hissesi satın aldı. Wood, Tesla hisselerinin önümüzdeki beş yıl içinde bin 500 dolara ulaşacağını öngörüyor. Bu TSLA’da yüzde 675’lik potansiyel yükselişe işaret ediyor.

Wood, ayrıca Charlie Munger de dahil olmak üzere birçok önde gelen Wall Street yatırımcısının teknolojik olarak etkinleştirilmiş inovasyonla ilişkili daha düşük maliyetleri anlamadığını iddia etti. Açıklama, Munger’in Tesla yerine Warren Buffett destekli BYD’ye yatırım yapmayı tercih ettiğini söylemesinin ardından geldi.

Yükselen Trend: Yapay Zeka Teknolojisi

Şu anda Ark Invest’in yatırımlarının büyük çoğunluğunu teknoloji hisselerine yaptığı görülüyor olsa da şirket Yapay Zeka (AI) teknolojisinin geleceğine inanan tarafta yer alıyor. Wood, AI’ye ilişkin görüşlerini “Yapay Zeka’yı bilgi işçileri için montaj hattı olarak düşünün! Yaklaşık 100 yıl önce montaj hattı Sanayi Devrimi’ne turbo şarj sağladı. Bugün ise Yapay Zeka sadece işletmeler için değil, tüketiciler için de dijital devrimi hızlandırıyor.” ifadelerini kullandı.

Ark Invest, AI’nın 2030 yılına kadar bilgi teknolojisi çalışanlarının üretkenliğini 4 katın üzerinde artıracağını öngörüyor. Yüzde 100 benimsemeye ulaşıldığında AI’nin küresel işgücü verimliliğini yaklaşık 200 trilyon dolar artırarak toplam bilgi teknolojisi çalışanı maaşlarındaki 32 trilyon doları gölgede bırakması bekleniyor.

AI teknolojisine olan ilginin artmasıyla yılın başından bu yana kripto para piyasasındaki AI teknolojisi tabanlı altcoin’lere olan yatırımcı ilgisinin arttığı görüldü. Birçok AI altcoin’inin kısa süre içerisinde yüzde 1000’in üzerinde yükseldiği görüldü. Bu bakımdan güçlü bir Bitcoin destekçisi olan Wood’un AI’ye olan yaklaşımı bu altcoin’lerdeki yükselişin devam edeceği yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Bitcoin Fiyatında Ciddi Yükseliş Bekliyor

Wood’un uzun zamandır en büyük kripto para Bitcoin‘de ciddi bir kırılım olmasını beklediği ve fiyatın oldukça uç seviyelere gitmesini beklediği biliniyor. Ona göre BTC fiyatı 2030 yılına kadar 1 milyon dolara ulaşacak.

Wood ayrıca, Bitcoin’in bir sigorta poliçesine benzer şekilde enflasyon nedeniyle sorun yaşayan ülkelerdeki insanların servetlerini korumasında önemli bir rol üstlenebilir.