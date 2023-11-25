Ağaç Kapı Kapanırsa Altın Kapı Açılır! Bitcoin İçin ETF Dışında Bir Anlatı Daha Oluşuyor!

Önde gelen kripto para borsalarından BitMEX’in kurucu ortağı ve eski CEO’su Arthur Hayes, kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı son piyasa güncellemesinde spot Bitcoin ETF’i ile başlayan yükselişin de ötesinde yaşanacak muhtemel bir Bitcoin (BTC) rallisine ilişkin görüşlerini paylaştı. Hayes’in güncellemesine doların Net Ters Repo Anlaşması (RRP) ve Hazine Genel Hesabı (TGA) bakiye değişikliklerini gösteren bir grafiğin eşlik etti.

Arthur Hayes’ten Güçlü Bitcoin Rallisi Öngörüsü

Kripto para dünyasının önde gelen isimlerinden Arthur Hayes, dolar likiditesi ve piyasa dinamiklerine ilişkin tartışmaların ortasında Bitcoin‘in fiyatı için olumlu bir yörüngeye işaret eden önemli göstergelere dikkat çekti. Hayes kısa süre önce yaptığı paylaşımda Bitcoin meraklılarının farklı şeylerle ilgilenerek dikkatlerini dağıtmamaya davet ederken, dolar likiditesinde kayda değer bir artış olduğunun altını çizdi. Ünlü isim dolar likiditesi arttıkça en büyük kripto paranın fiyatının da aynı şekilde hareket etmesini ve bu bağlamda fiyatın yukarı yönde hareket etmesini beklediğini söyledi.

Hayes, paylaştığı grafikte özellikle RRP ve TGA bakiyelerindeki net değişimlere dikkat çekerek, artan likidite ile Bitcoin’in yukarı yönlü hareketi arasında potansiyel bir korelasyon olduğuna işaret etti.

Önde gelen kripto para analisti Dharmafi de kişisel X hesabından RRP ve TGA’ya ilişkin somut rakamlar sağladı. Paylaşımında 65 milyar dolarlık RRP ve 35 milyar dolarlık TGA bakiyesine dikkat çekerek 21 Kasım’dan bu yana net likiditede toplam 106 milyar dolarlık şaşırtıcı bir artış olduğu vurguladı. Bu durum, kısa vadede likiditede önemli bir artışa işaret ederken finans piyasalarındaki dinamik değişiklikleri açıklıyor.

Piyasa Dinamikleri ve Bitcoin’in Tepkisi

Hayes’in de belirttiği gibi dolar likiditesindeki artış, finans piyasalarındaki gelişen ve değişen dinamiklere dikkat çekiyor. Nitekim yatırımcılar ve Bitcoin meraklıları, kripto para piyasası üzerindeki potansiyel etkileri öngörerek bu likidite enjeksiyonlarını dikkatle takip ediyor.

BitMEX’in kurucu ortağı dolar likiditesi ile Bitcoin’in gelecekteki hareketi arasındaki ilişkiyi vurgularken, Dharmafi tarafından sağlanan somut rakamlar likidite akışına sayısal ağırlık katıyor. 21 Kasım’dan bu yana net likiditedeki 106 milyar dolarlık artış, finansal sisteme hızlı bir fon enjeksiyonu yapıldığını ortaya koyuyor. Bu akış kripto paralar da dahil olmak üzere çeşitli varlık sınıfları üzerindeki potansiyel etkiler hakkında sorulara yol açıyor.

Kripto para dünyası bu incelikli gözlemler ve ortaya çıkan trendler arasında gidip gelirken ABD Hazine Bakanı Janet Yellen gibi etkin isimlerin piyasa dinamiklerini şekillendirmedeki rolü bir kez daha tartışmaların odak noktası haline gelmeye başladı. Yellen, yakın zaman önce kripto para borsalarını yasalara uymaları konusunda uyardı. ABD Adalet Bakanlığı’nın yakın zamanda yaptığı açıklaması sırasında Yellen, kripto para şirketlerini yasal düzenlemelere uymaya davet etti.

Son derece sert bir mesaj yayınlayan Yellen, kripto para sektöründe uyumun önemini vurgulayarak ABD finans sistemi içinde faaliyet göstermenin ayrıcalıklarından yararlanmak için düzenlemelere uymanın şart olduğunu belirtti. Bu uyarı, ABD Adalet Bakanlığı‘nın dev kripto para borsası Binance’i kara para aklama ve diğer çeşitli suçlardan suçlu bulmasının hemen ardından geldi.