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Shiba Inu (SHIB) Kasım ayında bekleneni veremezken, yakım oranları, balina alımları ve yeni projeler topluluğun umudu olmaya devam ediyor.

PricePredictions: SHIB Tahminini Açıkladı!

2022 sona ererken, Shiba Inu geçen yıl ulaştığı zirvelerden uzak bir konumda. Makroekonomik belirsizlik ile başlayan krizler zinciri, daha sonra Terra (LUNA) ve FTX fiyaskoları ile piyasaya büyük darbe vurdu. Önde gelen platformlardan PricePredictions, birkaç teknik indikatörü kullanarak yıl sonu SHIB fiyat tahminini açıkladı. Hareketli ortalama (MA), göreli güç endeksi (RSI), hareketli ortalama yakınsama farklılığı (MACD) ve Bollinger Bantları (BB) gibi göstergeleri hesaba katan PricePredictions’daki makine öğrenimi tabanlı algoritmalar, SHIB’nin değerinin ay sonuna kadar yükselebileceğini öngörüyor.

Platforma göre, 31 Aralık’ta SHIB 0,000010 dolardan işlem görecek. Shiba Inu, son 24 saatte %2,66 ve yedi gün öncesine göre %1,44 düşüş kaydederek an itibariyle 0,00000910 dolardan işlem görüyor. Bu, yaklaşık %9,8’lik bir artış anlamına geliyor. SHIB’nin piyasa değeri ise an itibariyle 4,99 milyar dolar seviyesinde.

Diğer Tahminler!

CoinMarketCap’teki SHIB topluluğu, 2022’nin sonuna doğru yaklaşırken, SHIB’in fiyatına yönelik beklentiler konusunda iyimserliğini sürdürüyor. Topluluk SHIB’nin 31 Aralık’a kadar 0,000011 dolardan işlem göreceğini belirtti. Bu, mevcut fiyattan %19’luk artış anlamına geliyor. Bununla birlikte, birkaç teknik analiz göstergesine işaret eden CoinCodex.com tahminine göre, SHIB Noel’de 0,0000090 dolar seviyesinde olacak. 2022 sona ererken, Shiba ınu ve Dogecoin (DOGE) gibi meme coin’ler yatırımcının odak noktası olmaya devam ediyor. Fed’in faiz politikası, FTX krizi ve Terra (LUNA) ekosisteminin çökmesi SHIB fiyatına darbe vurdu. Mevcut piyasa koşullarında, SHIB henüz istenileni veremedi

Öte yandan, balinalar yüz milyarlarca Shiba Inu biriktirmeye devam ediyor. Güncel verilere göre, iki büyük Shiba Inu Balinası, Coinbase’den iki ayrı işlem yoluyla 4.694.835 dolar (4.69 milyon dolar) değerinde 507.549.845.605 (507.54 milyar) SHIB aldı. Shiba Inu’da benimseme de artıyor. Son zamanlarda FCFPay, kullanıcılarının FCF Pay Visa Card kullanarak American Air ve Air Canada ile uçak bileti rezervasyonu yapmalarını sağladı. Bu SHIB için kritik bir gelişme. Ayrıca önde gelen borsalardan Bitcastle SHIB’i listelediğini duyurdu. Shiba Inu‘da fiyatlar genellikle sosyal medya odaklı hype, yakımlar, ve ekipten gelen güncellemeler ile şekilleniyor. Shibburn.com, Shiba Inu’nun Kasım ayı yakım rakamını yayınladı. Rapora göre, Shiba Inu topluluğu, son 30 gün içinde 149 ayrı işlemle 666.903.322 (666.90 milyar) SHIB yaktı