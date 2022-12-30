Bu denli büyük düşüşlerin ardından Bitcoin ve kripto paralarda artık dip görüldü mü?

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Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 16.300 dolar seviyesini test ediyor ve negatif seyrini sürdürüyor. Öte yandan on-chain hareketleri izleyen hesaplar yüksek CDD alarmları veriyor. Yılın son günlerinde özellikle altcoinler önemli ölçüde değer kaybetti. Hacimler ciddi anlamda düştü ve risk iştahı önemli ölçüde azaldı. Peki kripto paralar artık dibi gördü mü?

Bitcoin Dibi Gördü Mü?

Kripto para piyasaları Bitcoin’in peşine takılıp düşmeye devam ediyor. Yıllardır piyasayı domine eden Bitcoin oldu ve onun yaşadığı az bir kayıp altcoinlerde çarpan etkisi oluşturuyor. CryptoQuant tarafından yayınlanan son on-chain raporuna göre Bitcoin henüz dibi görmemiş olabilir. Zincir üstü analitik platformunda yayınlanan son rapora göre Bitcoin kısa vadede daha fazla kayıp yaşayabilir. Tüm zamanların en yüksek seviyelerinin yaklaşık %80 altında olan BTC önceki ayı piyasalarında dip yaptığı seviyelere yine de yaklaşıyor.

CryptoQuant’ın kâr ve zarardaki harcanmamış işlem çıktıları (UTXOs) göstergesi şu anda zararına gerçekleştirilen işlemlerin yaklaşık %30 olduğunu gösteriyor.

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

MAC_D takma isimli analist tarafından yapılan yoruma göre Kâr ve Zarar göstergelerindeki UTXO’lar geçildiğinde, son üç BTC Halvings sırasında taban oluştu. Ancak şu anda bu gösterge Bitcoin fiyatının kısa vadede dibe ulaşmadığı için gerçek bir yükseliş yaşamayacağını söylüyor. Aşağıdaki grafikte, Haziran 2016 ve Mayıs 2020’de nadiren gerçekleşen “crosses” hareketi gösteriliyor. Önceki sinyal COVID-19 piyasa çöküşünün ardından gelmişti. Aynı dönemde Bitcoin‘in en son blok sübvansiyonu yarıya indirme olayı da gerçekleşti.

“Crosses oluşturulduğunda net bir satın alma sinyali olacaktır. Bu nedenle, BTC’nin daha da düşmesi muhtemeldir. Düşüş trendi devam edecek gibi görünüyor.”

CryptoQuant daha fazla düşüş beklerken yalnız değil. Popüler trader ve analistler arasında, çeşitli teoriler mevcut fiyatlardan çok daha derin bir ayı piyasası dibi çağrısında bulunuyor ve bu potansiyel olarak Bitcoin için 10.000 dolara işaret ediyor. En iyi senaryoda 2023 ilk çeyreğinde 22.000 dolara hızlı bir toparlanma yaşanır ve boğalar bundan sonra oyuna hızla dahil olur.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.