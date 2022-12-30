Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Açıklandı! Kripto Paralar Sonunda Dibi Gördü Mü? Bitcoin Yükselecek Mi?

Açıklandı! Kripto Paralar Sonunda Dibi Gördü Mü? Bitcoin Yükselecek Mi?

Bu denli büyük düşüşlerin ardından Bitcoin ve kripto paralarda artık dip görüldü mü?
19:05
30 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 16.300 dolar seviyesini test ediyor ve negatif seyrini sürdürüyor. Öte yandan on-chain hareketleri izleyen hesaplar yüksek CDD alarmları veriyor. Yılın son günlerinde özellikle altcoinler önemli ölçüde değer kaybetti. Hacimler ciddi anlamda düştü ve risk iştahı önemli ölçüde azaldı. Peki kripto paralar artık dibi gördü mü?

Bitcoin Dibi Gördü Mü?

Kripto para piyasaları Bitcoin’in peşine takılıp düşmeye devam ediyor. Yıllardır piyasayı domine eden Bitcoin oldu ve onun yaşadığı az bir kayıp altcoinlerde çarpan etkisi oluşturuyor. CryptoQuant tarafından yayınlanan son on-chain raporuna göre Bitcoin henüz dibi görmemiş olabilir. Zincir üstü analitik platformunda yayınlanan son rapora göre Bitcoin kısa vadede daha fazla kayıp yaşayabilir. Tüm zamanların en yüksek seviyelerinin yaklaşık %80 altında olan BTC önceki ayı piyasalarında dip yaptığı seviyelere yine de yaklaşıyor.

CryptoQuant’ın kâr ve zarardaki harcanmamış işlem çıktıları (UTXOs) göstergesi şu anda zararına gerçekleştirilen işlemlerin yaklaşık %30 olduğunu gösteriyor.

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

MAC_D takma isimli analist tarafından yapılan yoruma göre Kâr ve Zarar göstergelerindeki UTXO’lar geçildiğinde, son üç BTC Halvings sırasında taban oluştu. Ancak şu anda bu gösterge Bitcoin fiyatının kısa vadede dibe ulaşmadığı için gerçek bir yükseliş yaşamayacağını söylüyor. Aşağıdaki grafikte, Haziran 2016 ve Mayıs 2020’de nadiren gerçekleşen “crosses” hareketi gösteriliyor. Önceki sinyal COVID-19 piyasa çöküşünün ardından gelmişti. Aynı dönemde Bitcoin‘in en son blok sübvansiyonu yarıya indirme olayı da gerçekleşti.

“Crosses oluşturulduğunda net bir satın alma sinyali olacaktır. Bu nedenle, BTC’nin daha da düşmesi muhtemeldir. Düşüş trendi devam edecek gibi görünüyor.”

CryptoQuant daha fazla düşüş beklerken yalnız değil. Popüler trader ve analistler arasında, çeşitli teoriler mevcut fiyatlardan çok daha derin bir ayı piyasası dibi çağrısında bulunuyor ve bu potansiyel olarak Bitcoin için 10.000 dolara işaret ediyor. En iyi senaryoda 2023 ilk çeyreğinde 22.000 dolara hızlı bir toparlanma yaşanır ve boğalar bundan sonra oyuna hızla dahil olur.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
Bu Proje İnsana Küçük Dilini Yutturur! Kripto Paraların 6 Milyar Dolarlık Dev Yatırımı!
Bu Proje İnsana Küçük Dilini Yutturur! Kripto Paraların 6 Milyar Dolarlık Dev Yatırımı!
2022 Yılına Damga Vuran 12 Büyük Kripto Para Haberi!
2022 Yılına Damga Vuran 12 Büyük Kripto Para Haberi!
5 Uzman Kripto Analisti 2023 Bitcoin Tahminini Açıkladı!
5 Uzman Kripto Analisti 2023 Bitcoin Tahminini Açıkladı!
“Ocak Ayı Etkisiyle Kripto Yükselişi” Diyen Ünlü Analist: Bu 4 Altcoin’i İşaret Etti!
“Ocak Ayı Etkisiyle Kripto Yükselişi” Diyen Ünlü Analist: Bu 4 Altcoin’i İşaret Etti!
Santiment Duyurdu: Bu 3 Altcoin’i Radarınıza Alın!
Santiment Duyurdu: Bu 3 Altcoin’i Radarınıza Alın!
Çöken Solana (SOL) İçin Dikkat Çeken Açıklama: Sonunda “Eyvah” Diyecekler!
Çöken Solana (SOL) İçin Dikkat Çeken Açıklama: Sonunda “Eyvah” Diyecekler!
Bitcoin’deki Büyük Çöküşleri Bilen İsimden O Altcoin’ler İçin Korkunç Uyarı: En Az Yüzde 60!
Bitcoin’deki Büyük Çöküşleri Bilen İsimden O Altcoin’ler İçin Korkunç Uyarı: En Az Yüzde 60!
Binance’dan Sürpriz Hamle! Hedefte O Altcoin Var!
Binance’dan Sürpriz Hamle! Hedefte O Altcoin Var!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Acele Etmeyin! SOL Coin Detaylı Teknik Analiz! Solana Yükselir Mi?
Kısa Vadede Buraya! LUNC Coin İçin Şok Edici Hedef! LUNC Neden Yükseldi?
Grafik Konuşuyor: Bu Altcoin Fırsat Bölgesinde!
Tek Başına Yeterli Mi: Bitcoin ve Altcoin’lerde Teknik Analiz!
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Güncel NFT Haberleri
Bunu da Yaptı! 2.7 Trilyon Doları Yöneten Dünyaca Ünlü Şirketten Yeni Kripto Para Hamlesi!
Bu NFT’ler Çıktığı Gün Yüzde 350 Oranında Yükselmişti! Şimdi Neden Can Çekişiyor?
Beterin Beteri Var! O Token’larda Milyonlarca Dolar Kaybettiler!
Bu Altcoin Tüm Olumsuzluklara Rağmen Güçlü Duruyor! İkinci Büyük Ekosistem Oldu!
NFT Dünyasında Pokemon Bilmecesi! Bu Olayın Sonu Nereye Varacak?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Minareyi Kılıfına Uyduramadı! Amerika’dan Kripto Para Tutuklaması!
Ünlü Platformdan Dikkat Çeken Rapor: En İyi DeFi Altcoin’i O!
Yüz Milyonlarca Doları Yöneten Şirket Kripto Paralarda Orayı İşaret Etti: Kaya Gibi Sağlam
Kripto Paralarda Kırmızı Alarm! Bu Değer Şubat 2021’den Bu Yana İlk Kez 40 Milyar Doların Altında!
İflas Söylentisiyle Eriyordu! Yeni Hamleyle Altcoin Şimdi Yükseliyor!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022