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ABD merkezli yatırım ve finansal danışmanlık şirketi The Motley Fool analistleri, Bitcoin (BTC) ve altcoin’lere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bitcoin, Uzun Vadede Başaracak!

Analist Neil Patel’e göre, enflasyon gerçekten zirve yaptıysa ve önümüzdeki birkaç ay içinde düşmeye başlarsa, Federal Rezerv agresif faiz artırımlarına son verebilir. Son ÜFE ve TÜFE verilerinin beklentilerin altında geldiğine dikkat çeken analist, makroekonomik baskı sona erdiğinde Bitcoin’in yeniden kıpırdamaya başlayacağını iddia ediyor. Bitcoin, sene başından beri %64 oranında değer kaybetti. Son dönemdeki sert düzeltmelere rağmen, Bitcoin, son sekiz yılda %4.400’ün üzerinde devasa bir getiri sağladı. Aynı dönemde S&P 500, %126’lık getiri sağladı. Analist, ayı piyasasının eninde sonunda biteceğini ve BTC‘nin tekrar yoluna devam edeceğini belirtti. Bitcoin, 318 milyar dolarlık piyasa değeri ile an itibariyle 16.708 dolardan işlem görüyor.

Analiste göre mevcut ayı piyasası resesyon riski ve küresel ekonomilerdeki belirsizlik nedeniyle diğerlerinden farklı. Uzmanlar FTX krizinin de ayı piyasasını uzatacağına dikkat çekiyor. Analiste göre, Bitcoin’deki volatilite sorunu zamanla ortadan kalkacak. Her ne kadar bugünlerde kurumsal yatırımcı piyasadan uzak dururken, türbülans sona erdiğinde Bitcoin yeniden ivme kazanmaya çalışacak. Regülasyon da kurumsal yatırımcın tekrar piyasaya girmesini sağlayacak. Bitcoin diğer kripto paralar ile karşılaştırıldığında çok daha az riskli görünüyor. Uzman Bitcoin’in bir sonraki boğa koşusunda yeni zirvelere ulaşacağını ve önümüzdeki on yıl boyunca eşsiz bir değer deposu olacağını ifade ediyor. BTC, şirketler, bankalar ve hükümetler tarafından kullanılan küresel bir para birimi olabilir.

Polygon (MATIC): Birçok Neden Var!

Motley Fool analistlerinden R.J. Fulton’a göre, önümüzdeki boğa koşusunda Polygon kadar başarılı olan başka bir kripto para birimi bulmak zor olacak. MATIC fiyatı, kripto para piyasasındaki sert düzeltme nedeniyle düşmüş olsa da, diğer altcoin’lere kıyasla dirençli kaldı. Bu, nispeten ekosistemdeki gelişmelere, büyümeye ve ortaklıklara bağlanabilir. Polygon, Ethereum işlemlerini daha hızlı hale getirmek için kullanılan önde gelen ölçeklendirme çözümlerinden biri konumunda.

Ethereum, DeFi, NFT‘ler ve Web3 gibi kavramlar için en popüler blok zincirlerinden biri, ancak bazen kullanımı yavaş ve maliyetli olabilir. Polygon, daha hızlı ve daha ucuz ekosistemi sayesinde büyümeye devam ediyor. Dikkat çeken işlevselliği nedeniyle, Polygon, dünyanın en büyük ve en tanınmış şirketlerinin dikkatini çekiyor. Walt Disney, Coca-Cola, Nike, Meta Platforms ve hatta bankacılık devi JPMorgan Chase bu listede yer alıyor. Bu şirketlerin tümü, maliyet ve hız gibi faktörlerden ötürü Polygon’a yöneldi. Daha fazla şirket kendi blockchain ürünlerini geliştirmeye başladıkça, daha fazla şirket Polygon’a yönelecek. Web3, metaverse ve DeFi gibi sektörlerin daha da popüler hale gelmesiyle Polygon daha da ön plana çıkacak. Analiste göre, önümüzdeki boğa koşusunda MATIC, yeni zirvelere ulaşabilir.