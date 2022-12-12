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Bitcoin (BTC) ayı piyasasının pençesinden kurtulmaya çalışırken, ABD merkezli bir yatırım şirketinden gelen rapor gündeme oturdu.

Esperio Raporu: Mevcut Kriz, 2008’dekindn Daha Uzun Sürebilir!

2022 , kripto para piyasası için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Bitcoin, Nisan ayının başından bu yana istikrarlı bir şekilde düşmeye devam etti. Bu süreçte, pandemi, savaş ve Fed‘in para politikası büyük bir rol oynarken, sektörün içinde yaşanan iflaslar da ateşe benzin döktü. Ancak, ayı piyasaları kripto paralar için normal bir süreç. Bitcoin, 2018’de zirvesinden %77 oranında değer kaybetmişti. Ancak uzmanlara göre, mevcut ayı piyasası resesyon riski ve sektördeki krizler nedeniyle biraz farklı. Fed, 2017’de de faiz oranlarını artırmaya başladı. O yıl içinde Fed fon oranları %0,75’ten %1,5’e yükseldi. Bitcoin, 2017’nin sonlarında büyük oranda ivme kaybetti. Kurumsal yatırımcılar kripto piyasasına ilk kez 2017’de girdiler ve o yılın Aralık ayında Bitcoin vadeli işlemleri başlatıldı. Tuhaf bir tesadüf eseri, Bitcoin fiyatları bu lansmandan hemen sonra yeni zirvelere ulaştı.

2022’de Fed’in yine faiz oranlarını yükseltildiğine tanık olduk. Mart ayından bu yana Fed, oranları Kasım ayında %0,25’ten %4’e yükseltiyor ve gelecek yıl en az %5’e ulaşmayı planladığı için bu noktada durması pek olası değil. Bununla birlikte, oranlar yükselmeye başlamadan önce bile birçok analist ve hatta yetkili, 2021’in dördüncü çeyreği boyunca olası bir faiz oranı artışını tartışıyordu. Böylece, Kasım 2021’in başlarında Fed’in faiz artırımlarına başlayacağı netleşirken, Başkan Jerome Powell geçen yılın Aralık ayının ortasında ‘COVID Teşvik’ programını tek taraflı olarak sonlandıracağına işaret etti. Böylece kurumlar, Kasım-Aralık 2021’de kripto para pazarında bir satış başlattı. O zamandan bu yana bir yıl geçti ve faiz oranı şu anda %4’te ve kriz öncesi seviye olan %5’e, yani Eylül 2007’den önceye ulaşabilir. Faiz oranları, % 5’te durabileceklerine dair hiçbir kesinlik olmadan yukarı doğru bir yörüngede hareket edebilir.

Bitcoin: Yeni Zirve İçin Kaç Yıl Gerekli?

Enflasyon, Eylül 2007’de yıllık %2 idi. Ağustos 2008’de yıllık %5,6 ile zirveye ulaşırken, ardından 2009’un ortasında negatif bölgeye düştü. ABD merkezli yatırım şirketi Esperio analistleri, 2008-2009 Büyük Mali Krizinin (GFK) doğasının, türevlerin ve bileşik enstrümanların hükümet düzenlemelerinin ötesinde mali düzenlemelerinin olmamasıyla daha çok ilgisi olduğunu öne sürüyorlar. Kötü kurumsal yönetim ve hane halklarının aşırı borç yükü, ABD‘de bir borç krizine yol açtı. Bu durum, daha sonra hızla finans dünyasının diğer alanlarına yayılmaya başladı. Analistlere göre, şimdi Fed ve hükümet, 2020-2021’deki COVID-19 etkisinin ardından ekonomiyi yeniden canlandırmak için küresel mali sistemi ucuz parayla doldurduktan sonra resesyon riskini ortaya çıkardılar.

Ancak bu durum, devasa bir ateşe daha fazla benzin dökülerek gerçekleştirilen bir felakete dönüştü. Bu, kurumsal yatırımcının özellikle hisse senetleri ve kripto paralar da dahil olmak üzere riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden oldu. Uzmanlara göre, mevcut krizin 2008’deki küresel krizden daha uzun sürmesi bekleniyor. Sonuç olarak, Bitcoin satış baskısı altında olmaya devam edecek. Sektörün lokomotifi haline gelen büyük finans kurumlarının krizden sonra toparlanması için biraz zamana ihtiyacı olacak. Kripto para sektörünün 2021’deki durumuna gelmesi için iki veya üç yıla daha ihtiyaç var.