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ABD’li Kongre Üyesinden Korkutan Ripple Yorumu: Hazır Olun!

 ABD Kongre üyesi Brad Sherman, SEC ve Ripple (XRP) davası hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
19:50
8 Ağustos 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

 ABD Kongre üyesi Brad Sherman, SEC ve Ripple (XRP) davası hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeterince Kanıt Var!

Brad Sherman, XRP menkul kıymet olduğu için Ripple’ın davayı kaybedeceğine inanıyor. FOX TV ile yatığı röportajda, politikacı  kuralların oldukça net olduğunu ve XRP‘nin ABD’de açıkça belirtilen menkul kıymet yasalarını çiğnediğini iddia etti. Ripple’ın davada boşa kürek salladığına inanan Sherman, SEC’in elinde yeterince kanıt olduğuna dikkat çekti. Ripple aleyhine açtığı davada SEC, XRP’nin kayıt dışı bir menkul kıymet olduğunu iddia ediyor. SEC, şirketi ve iki Ripple yöneticisi Brad Garlinghouse ve Chris Larsen’i XRP satışı yoluyla 1,3 milyar dolar toplamakla suçluyor.

Sherman, kripto para birimlerinin tamamen yasaklanması için Kongre ‘ye her fırsatta baskı yapan bir isim. Sherman ile röortaj yapan FOX Business’ta gazeteci ve yapımcı olan Eleanor Terrett, şu tweet’i attı:

Kongre üyesi Sherman’a XRP’nin neden bir menkul kıymet olduğunu düşündüğünü sorduğumda, bana XR’nin SEC’in önceden belirlediği kriterlere ve belirtilen şartlara uymadığını söyledi. Sherman, XRP yatırımcılarının Ripple’ın fiyatı artırma çabalarına güvendiğini iddia ediyor. Politikacı, kanıt olarak kripto para borsalarındaki verilere işaret ediyor.

Analistten Çarpıcı XRP Yorumu

XRP grafiğini ve teknik verileri inceleyen analistler, XRP fiyatının ivme kaybedeceğine dair uyarıda bulundular. Uzmanlara göre, yatırımcılar mahkeme kararına ve Fed politikasına karşı hala temkinli. Önde gelen analistlerden Grizzly’e göre XRP’de satış baskısı devam ediyor ve 0.39 dolardaki direnç seviyesi büyük bir engel teşkil ediyor. Altcoin, an itibariyle 0.38 dolardan işlem görüyor.  XRP, şu anda bir direnç bölgesinin altında ve değer kaybedebilir. FXStreet’teki analistler de kısa avdede XRP fiyatının değer kaybedeceğine inanıyor.

Bloomberg, SEC’in giderek daha agresif hale geldiği sonucuna vardı. SEC ve Coinbase arasında devam eden yasal sorun nedeniye, analistler kripto pazarında daha fazla volatiliteden korkuyorlar. Bloomberg’in analistleri, SEC’in politikalarının giderek daha agresif hale geldiği sonucuna vardı. Garlinghouse, SEC’in tutumu hakkında yorum yaptı ve şunları savundu:

Bence SEC büyük ölçüde haddini aştı. Ortada siyah ve beyaz arasında giri bir alan var. SEC, bu belirsizlikten faydalanarak krito para sektörüne zarar veriyor.

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